"Desejo de sucesso nesta honrosa missão", diz Camilo à Izolda em carta de renúncia; leia a íntegra

O Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe, na sua edição desta sexta-feira (1º), a publicação da carta de renúncia do governador Camilo Santana (PT) ao cargo.

A partir deste sábado, o petista não será mais governador e a Assembleia comunicará a vacância do cargo e convocará a vice-governadora, Izolda Cela, para assumir o Executivo.

A carta foi publicada na seção do Poder Legislativo e oficializa o que já havia sido anunciado pelo chefe do Poder Executivo.

Veja a íntegra da carta do governador:

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que dispõe o § 6º do artigo 14 da Constituição Federal, solicito que seja dado conhecimento à augusta Assembléia Legislativa do Estado do Ceará que me afasto, definitivamente, do cargo de Governador do Estado para o qual fui eleito em 2014 e reeleito em 2018, a partir de 02 de abril 2022, desincompatibilizando-me no prazo previsto na referida norma constitucional.

Encerro essa missão, a mim confiada, agradecendo a todos e todas que nos ajudaram ao longo desses 7 anos e 3 meses. Aos Poderes Legislativo e Judiciário meu respeito e reconhecimento por agirem sempre em defesa do nosso Estado.

A todos os servidores públicos estaduais e à toda nossa equipe de Governo, agradeço por todo o comprometimento para que nosso Ceará avançasse cada vez mais, em benefício da nossa população.

À minha querida vice-governadora Izolda Cela, companheira incansável se todas as lutas, meu muito obrigado e o desejo de sucesso na honrosa missão que assume neste momento.

À minha família, pais, irmãos, minha esposa Onélia e meus filhos todo o meu amor e agradecimento por compreenderem meus momentos de ausência.

E a todos os meus irmãos e minhas irmãs cearenses minha gratidão eterna, por estarem sempre ao meu lado, em todos os momentos dessa jornada. Apresento a Vossa Excelência e aos eminentes Deputados e Deputadas, os protestos do meu respeito e alta consideração.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Estadual Evandro Sá Barreto Leitão

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ