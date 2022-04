"Pela primeira vez eu me senti estranha no ninho", revela Luizianne Lins sobre o PT

Com exclusividade, a deputada federal Luizianne Lins (PT) falou à coluna sobre os rumos que deve tomar no apagar das luzes da janela partidária. A possibilidade de deixar o PT é concreta. Ela tem conversas com o Psol e a Rede.

"O fato é que pela primeira vez eu me senti estranha no ninho", revelou.

Um dos motivos das insatisfações, segundo ela, é a falta de protagonismo do PT no debate de sucessão do governador Camilo Santana no Ceará. O partido ainda espera uma definição do PDT sobre o nome que deve disputar o governo.

"Uma altura dessa do campeonato o PT não saber quem é o candidato, mesmo que seja do PDT, que vai apoiar. O partido não ter o seu protagonismo próprio. Isso tem me incomodado", declarou.

Luizianne foi uma das vozes do PT Ceará que estimulava uma candidatura própria da sigla como palanque para o ex-presidente Lula.

Independente do partido, a ex-prefeita reafirma que vai trabalhar pela candidatura do ex-presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto.

Definição

A expectativa é que até meia-noite desta sexta-feira (1º) a deputada tome uma decisão. No entanto, existe também a possibilidade dessa definição ficar para o sábado (2).

Segundo Luizianne, uma conversa com o governador Camilo Santana está marcada para às 10h para tratar do assunto.

Além de Camilo, a petista teve reuniões nesta sexta-feira (1º) com o presidente estadual do PT, Antônio Filho, o Conin, e com a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, que teria pedido pra ela ficar.

"Não é uma decisão fácil. Estou há quase 48 horas em reunião", declarou.

Agenda

A deputada esteve na noite desta sexta inauguração do "Comitê Popular de Luta". No evento, estiveram os novos filiados da legenda, os deputados estaduais Júlio César e Augusta Brito. Elmano de Freitas também participou da agenda.