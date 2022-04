Prefeito de Fortaleza, José Sarto vai voltar a atuar como médico em mutirão de cirurgias eletivas

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), prepara-se para voltar à rotina médica após cerca de três anos longe das cirurgias. O retorno deve acontecer durante a força-tarefa que a Prefeitura vai lançar para reduzir as filas de cirurgias eletivas na Capital, a partir de maio.

Médico ginecologista e obstetra, Sarto atuará em sua especialidade, em procedimentos, por exemplo, de ligadura de trompas e de retirada de útero.

"Eu mesmo vou operar, de graça, fora do horário de trabalho, sem remuneração", afirmou o prefeito, nesta quarta-feira (13), em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Sobre estar há alguns anos longe das salas de cirurgia, o prefeito ressaltou a experiência de décadas na área. "É igual a andar de bicicleta, evidentemente farei um treinamento (antes de retornar), mas operei por trinta e poucos anos", destacou.

Prefeitos médicos

A relação entre política e medicina é história e permeia a atuação de nomes importantes da política no Ceará.

Na Assembleia Legislativa do Estado, entre os 43 deputados, oito são médicos: Leonardo Pinheiro, Guilherme Landim, Lucílvio Girão, Carlos Felipe, Dra. Silvana, Heitor Férrer, Antônio Granja e Fernando Hugo.

Um levantamento do Diário do Nordeste, junto à Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) no ano passado, mostrou que o Ceará tem 16 prefeitos e prefeitas médicas entre os 184 gestores públicos eleitos em 2020, e 20 vice-prefeitos profissionais da área.

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), também ginecologista e obstetra, é um dos gestores no Estado que costuma compartilhar na redes sociais fotos de atendimentos médicos.

O filho dele, Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz, outro médico ginecologista e obstetra, segue o mesmo caminho do pai.