WhatsApp libera pagamentos para empresas a partir desta terça-feira (11)

Usuários do WhatsApp poderão efetuar pagamentos para empresas através do aplicativo a partir desta terça-feira (11). O serviço utiliza cartões de crédito, débito e pré-pagos, e está disponível para 15 bancos, três empresas de adquirência e duas bandeiras.

A atividade é gratuita para os clientes, e a opção para cadastrar cartões já está disponível. É preciso estar com o WhatsApp atualizado para a versão mais recente para utilizar a funcionalidade.

A novidade foi autorizada pelo Banco Central no último mês e tem origem do mesmo esquema de operação das transferências entre pessoas, iniciadas em 2021.

Como fazer pagamento a empresas no WhatsApp

Para fazer pagamentos, o cliente final cadastra no WhatsApp um cartão, do qual os valores enviados serão debitados. As principais mudanças estão na ponta dos lojistas que aceitarão o pagamento: eles farão a adesão através do WhatsApp Business, versão do aplicativo de mensagens voltada a empresas, e, nele, escolherão a empresa de maquininhas com que operarão.

Entre os bancos disponíveis para as operações no sistema estão Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa, Inter, Mercado Pago, Neon, Next, Nubank, Santander, Sicoob e Sicredi. Além disso, o Itaú Unibanco também deve entrar no mesmo esquema em breve, segundo o WhatsApp.

A plataforma Meta ressaltou a segurança aplicada nas transações, garantindo transparência aos usuários. "Não fica nenhum dado no celular, é tudo tokenizado pelas bandeiras", assegurou o chefe do WhatsApp na América Latina, Guilherme Horn, em entrevista ao Broadcast.

