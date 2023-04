WhatsApp Beta testa possibilidade de usar a mesma conta em até quatro celulares; saiba como funciona

O WhatsApp tem testado a possibilidade de uma mesma conta ser usada em até quatro celulares. A informação foi divulgada nessa segunda-feira (10) pelo WABetaInfo, plataforma que monitora alterações no aplicativo.

Chamado de "modo companheiro", traduzido do inglês "companion mode", o recurso está disponível apenas no WhatsApp Beta para Android. E, com ele, é possível trocar mensagens pelo aplicativo estando em um dispositivo secundário, sem que o principal esteja conectado à internet.

Até o momento, esse dispositivo secundário só pode ser um celular ou tablet com o sistema Android. Usuários de iPhone até podem utilizar a ferramenta, desde que o segundo dispositivo conectado seja Android.

Para vincular o dispositivo secundário, é preciso:

No celular secundário, baixar a versão Beta mais recente do WhatsApp Messenger ou do WhatsApp Business na Google Play Store;

Clicar no menu flutuante na tela de registro até ver a opção "Vincular um dispositivo";

Abrir o WhatsApp no dispositivo principal e clicar em Configurações > Dispositivos vinculados;

Apontar este dispositivo para o celular secundário para capturar o QR Code.

Histórico de conversas

Configurado o aparelho e vinculada a conta do WhatsApp a um novo celular, o histórico de conversas será sincronizado com todos os outros dispositivos vinculados.

Segundo o WABetaInfo, embora o "modo companheiro" tenha sido liberado para todos os testadores da versão Beta do aplicativo, alguns recursos podem ainda não estar disponíveis, como a capacidade de gerenciar listas de transmissão e postar atualização de status no dispositivo vinculado.