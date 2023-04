Interface do WhatsApp no Android pode ganhar visual no estilo do iOS

O WhatsApp irá atualizar a interface do aplicativo para Android, que se tornará semelhante ao iOS. A informação foi confirmada pelo blog Webetainfo, que apresenta novidades do aplicativo.

Ainda em desenvolvimento, a nova interface para celulares Android deve conter um menu de navegação na parte inferior do aplicativo. O menu terá as janelas 'conversas', 'comunidades', 'status' e 'ligações'.

Legenda: WhatsApp para Android terá menu inferior Foto: Reprodução/WABetaInfo

O menu já existe na versão do WhatsApp para iOS, com um quinto botão de 'configurações'. Para os usuários Android, o menu está na parte superior, acima das conversas.

Outra diferença é que as janelas do menu para o iPhone têm ícones, enquanto no Android são apenas de texto até o momento. A atualização também deve introduzir os ícones.

Atualizações

Segundo as imagens divulgadas pelo WEBetaInfo, apesar de quase igual ao do iPhone, o menu inferior do Android não terá a aba de configurações. A janela continuará sendo acessada no ícone de três pontinhos, no canto superior direito do aplicativo.

Além da atualização da interface, o WhatsApp está trabalhando em outras atualizações. Entre as novidades, está a proteção com senha ou biometria para conversas específicas.

Os novos recursos estão sendo testados no WhatsApp Beta - versão que mostra as atualização do aplicativo em fase de teste.