Twitter muda ícone para cachorro símbolo da Dogecoin e criptomoeada dispara

Quem entrou no Twitter pelo computador nesta segunda-feira (3) foi surpreendido com a mudança do logotipo da plataforma. No canto superior do site, o tradicional passarinho azul deu lugar à figura de um cachorro, utilizado em memes e na marca da criptomoeda Dogecoin.

Os ícones do Twitter nos aplicativos móveis, na janela dos navegadores e nos buscadores não foram alterados. Não foi informado se o símbolo para a versão web voltará a ser o passarinho.

O CEO da empresa, o bilionário Elon Musk, fez uma série de tweets satirizando a mudança. Um dos posts mostra o cachorro apontando um documento para a polícia, com a foto do passarinho. "Essa é uma foto antiga", diz o cão.

Musk também compartilhou uma interação antiga no Twitter, em que pergunta se uma nova plataforma seria necessária. Nos comentários, um seguidor respondeu: "Apenas compre o Twitter e mude a logo do passarinho para um cachorro".

Apesar das publicações bem-humoradas do CEO, a mudança não agradou de primeira a todos. "Ele vai mudar o pássaro do Twitter paa um cachorro? É isso que tá acontecendo?", questionou um usuário. "

O que é dogecoin e como comprar

A dogecoin é uma criptomoeda de código aberto criada em 6 de dezembro de 2013. A moeda utilizada como parte do nome e logo o 'Doge', comum em memes da internet.

A moeda teve crescimento rápido, conseguindo 100 milhões de moedas até meados de 2015. Para comprar Dogecoin, é necessário escolher um corretor ou uma bolsa.

Com a conta desbloqueada e com recursos, é necessário procurar por Dogecoin e fazer a compra.

Valor

Com a mudança do ícone, o valor da criptomoeda disparou. Segundo o portal Bloomberg, a moeda teve crescimento de cerca de 30% após se tornar logo do Twitter.

Após a alta, a criptomoeda passou a valer R$ 54 bilhões.

Meme

O símbolo do cachorro da raça Shiba Inu é utilizado em memes na internet há anos. A criptomoeda surgiu utilizando o cachorro como mascote para se vender como uma 'moeda piada'.

Popularizado em 2013, o meme inicial mostra o cachorro acompanhado de diversas frases com a fonte 'comic sans'. O cão também ganhou diversas outras versões, com cara de 'assustado' e até com óculos escuros.