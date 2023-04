Twitter diz que inicia retirada de selo verificado gratuito neste sábado (1º)

O Twitter deve retirar, a partir desde sábado (1º), o selo azul de verificação concedido gratuitamente. A data havia sido anunciada pela empresa na última semana.

A partir de agora, será verificado na plataforma quem pagar o Twitter Blue ou membros de governo e organizações não governamentais.

Há anos, o selo azul é concedido a perfis notáveis da imptensa, entretenimento, esporte e outras categorias. A verificação era realizada a partir da comprovação da identidade e interesse público.

Com o lançamento do Twitter Blue, assinantes poderão solicitar o selo azul mediante pagamento de taxa de R$ 42,00 mensais.

Essa é uma das principais mudanças implementadas pelo novo CEO da plataforma, o bilionário Elon Musk, desde que assumiu. Segundo o empresário, o plano pago também traz outros benefícios.

Os assinantes terão prioridade nas respostas, menções e pesquisas, a capacidade de postar vídeos e áudios longos, além da diminuição da quantidade de anúncios.

Verificação de organizações e empresas

Os perfis de presidentes e membros de organizações governamentais e multilaterais continuarão verificados pelo Twitter, mas com o selo cinza. O selo não terá custos.

Já contas de empresas, organizações não-governamentais terão o selo dourado, mas somente a partir do pagamento de cerca de R$ 5.080.

O The New York Times revelou, no entanto, que a plataforma não cobrará das 10 mil organizações com mais seguidores e 500 com mais gastos em publicidade.

As organizações poderão concecer o selo a funcionários e membros, mediante pagamento de taxa de R$ 261 por cada conta afiliada.