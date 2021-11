Vendas da Black Friday em 2021 crescem 8,4% no CE, segundo melhor desempenho do país

Apesar do perfil de compras ter mudado neste ano durante a Black Friday, o comércio apresentou crescimento no número de vendas com relação ao ano passado. No Ceará, o aumento foi de 8,4%, o segundo melhor desempenho do País, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) divulgado nesta segunda-feira (29).

O estado que apresentou melhor crescimento no acumulado de 25 a 28 novembro deste ano foi Santa Catarina, com 13,7%. De modo geral, as vendas em todo o Brasil cresceram 6,9% em relação a igual período do ano passado, porém, houve uma retração de 3,8% com relação a 2019.

A Região Sul registrou a maior alta de vendas, com 8,4%. Já a Região Nordeste, teve o terceiro melhor desempenho, um aumento de 3,7%.

A pesquisa aponta ainda que as vendas no e-commerce também teve alta, de 16,4%, já as lojas físicas tiveram expansão de 4%.

O Head de Inteligência da Cielo, Pedro Lippi, explica que o faturamento do varejo tem um ritmo de crescimento menor que o observador nos últimos meses.

“A sexta-feira ainda é o principal dia de vendas, mas houve uma diluição no período analisado. O período consolidado apresentou crescimento de 6,9% versus 6,3%, quando observamos apenas o comportamento da sexta-feira”, afirma.

Turismo teve melhor desempenho

De acordo com o ICVA, os consumidores neste ano aproveitaram mais as ofertas dos setores de turismo e transporte, o crescimento foi de 46% em todo o país. No Ceará, inclusive, o setor também foi destaque com variação positiva de 32,2%.

O setor de comésticos e higiene pessoal também experimentou alta, de 15,3%. Contudo, veterinárias e petshops (-1,4%) e materiais de construção (-8,8%) apresentaram retração.

Veja como foi o desempenho dos setores

Turismo e transportes: 46%

Cosméticos e higiene pessoal: 15,3%

Demais setores: 11%

Drogarias e Farmácias: 7,2%

Supermercados e hipermercados: 5,6%

Móveis, eletro e departamento: 5,2%

Vestuário: 4,2%

Livrarias, papelarias e afins: 0,5%

Óticas e joalherias: -1,3%

Veterinárias e petshops: -1,4%

Materiais para construção: -8,8%