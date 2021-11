Lojas do Centro de Fortaleza amanhecem esvaziadas em dia de Black Friday

O primeiro dia oficial da Black Friday começou com lojas quase vazias, na manhã desta sexta-feira (26), no Centro de Fortaleza. Em contraste a essa economia arrefecida, houve extensas filas para o “Feirão Limpa Nome” do Serasa.

No início da manhã, observava-se movimentação moderada e vendedores nas portas à espera de clientes. Nas lojas Americanas, ponto lotações nos últimos anos, havia poucos consumidores.

Os que foram buscaram promoções de produtos de higiene, roupas e calçados. Foi o caso do servente José Maurício.“Vim comprar xampu, desodorante e ver o que tem na promoção”, listou.

Para o vendedor Vinícius Bilro, de 23 anos,“a movimentação estava parada”, mas havia expectativa de melhora “no horário do almoço”.

Legenda: Consumidores lotaram a Praça do Ferreira Foto: Fabiane de Paula / SVM

A avaliação é de que também houve um esvaziamento das lojas em razão das vendas online e compras antecipadas.

Perto dali, na Praça do Ferreira, houve lotação para renegociar as dívidas. A dona de casa Fátima Santos estava na fila desde às 6h30. Ela conta que, além da renegociação, pretende pesquisar para avaliar algumas promoções da Black Friday.

“Mas o que eu quero mesmo é limpar meu nome”, frisou.

Já o tatuador Anderson da Silva disse que a situação não é favorável para o consumo neste fim de ano.

"Só vim quitar a dívida. Está difícil para quem não trabalha e também para quem trabalha. Tem o salário, mas vai no 'mercantil 'e as coisas estão com preço lá em cima, além disso tem água e luz. Tudo só agrega a dificuldade", calculou.

Legenda: Na Praça do Ferreira, consumidores enfrentaram longa fila para renegociar as dívidas Foto: Fabiane de Paula / SVM

Pano de fundo



A pandemia agravou a miséria no mundo. No País, o desemprego disparou e mais de 8 milhões de pessoas ficaram sem renda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve ainda a perda e corrosão da renda dos brasileiros com a inflação.

Além da redução do poder de compra, isso se refletiu, também, no número de endividados.

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de famílias chegou a 74,6% em outubro último.

Matéria em atualização