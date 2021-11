Shoppings de Fortaleza oferecem descontos de até 70% na Black Friday; veja horários de funcionamento

A Black Friday já está batendo às portas no Brasil, e diversos shoppings de Fortaleza já aderiram à 11ª edição da liquidação no País. Em razão disso, centros comerciais da Capital têm lojas com até 70% de desconto, condições especiais para compras e até horários de funcionamento diferenciados.

Para ajudar os clientes a se organizarem nas compras, o Diário do Nordeste listou os horários em que os estabelecimentos operarão, descontos oferecidos aos clientes e possibilidades de compra. Confira:

Shoppings RioMar

Os dois shoppings da rede existentes na Capital, RioMar Fortaleza, no bairro Papicu, e RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy, também aderirão à liquidação. Lojas físicas e on-line das unidades oferecerão descontos de até 70% até domingo (28).

Quem optar por fazer compras on-line nas lojas participantes pode contar com diversas vantagens. Entre elas, estão o frete grátis na primeira compra ou acima de R$ 150 no RioMar Fortaleza, e de R$ 100 no caso do RioMar Kennedy.

Clientes poderão, também, ter acesso a formas facilitadas e gratuitas de retirada dos pedidos, como por drive-thru, armários inteligentes Locker ou no Sac, no Piso L1 dos shoppings.

Os pedidos on-line funcionam, diariamente, das 10h às 21h.

> Clique para acessar a loja do RioMar Fortaleza;

> Clique para acessar a loja do RioMar Kennedy.

Shopping Del Paseo

O Shopping Del Paseo, no bairro Aldeota, terá diversas lojas participando da ação com descontos de até 70%. As participantes terão horário especial durante este fim de semana no centro comercial, que, nesta sexta (26) e no sábado (27), abre às 9h.

As Lojas Americanas, por exemplo, funcionarão entre esta quinta (24) e a segunda-feira (29), das 8h às 22h. A exceção ocorre no domingo, quando a loja funciona das 10h às 21h, com acesso pela portaria do Mercadinho São Luiz.

Na sexta-feira, dia da Black Friday, o estacionamento será gratuito para clientes que fizerem R$ 150 ou mais em compras. Para validar a gratuidade, os motoristas devem ir ao posto de troca da campanha de Natal, localizado no Piso L1 e depois ir a um dos guichês de estacionamento disponíveis nos pisos S1 ou S2 para liberar a saída.

Shopping Benfica

A liquidação também ocorre no Shopping Benfica. De quinta a sábado, o centro comercial funciona das 9h às 22h; no domingo, das 11h30 às 22h. O shopping destaca que os horários são facultativos às lojas, e que os descontos podem chegar a 70%.

Na sexta-feira de Black Friday, os clientes do shopping terão programação especial, com música ao vivo e distribuição de brindes. O cinema também terá promoção de combos de comidas e de cortesias — uma destas será concedida a quem comprar quatro entradas nesta sexta.

A cada R$ 100 em compras nas lojas aderentes à promoção na data da Black Friday, os clientes receberão cupons em dobro na promoção de Natal do shopping. Serão sorteados cinco vale-viagens.

Além disso, quem fizer mais de R$ 100 em compras — que podem ter notas somadas — não precisará pagar estacionamento.

Shopping Iguatemi

O Shopping Iguatemi terá funcionamento diferenciado no fim de semana que sucede a liquidação, cujos descontos podem chegar a 70% na unidade. Na sexta e no sábado, as lojas do centro comercial funcionam das 9h às 22h. No domingo, das 12h às 21h.

No entanto, há lojas com funcionamento especial. As Lojas Americanas abrirão, nesta sexta e no sábado, das 8h à meia-noite. Já no domingo, o estabelecimento ficará aberto das 12h às 22h.

As praças de alimentação da unidade, por sua vez, funcionarão das 10h às 22h na sexta e no sábado, e das 10h30 às 22h no domingo. Nos três dias, os restaurantes funcionam das 11h às 23h, e o Hipermercado Extra, das 7h às 23h.

Clientes que garantirem compras acima de R$ 350 na Black Friday da unidade poderão concorrer a um carro modelo Volvo XC40. Para isso, basta cadastrar cupons fiscais no aplicativo Promoção Iguatemi. O sorteio ocorrerá em janeiro.

Além disso, o shopping oferece opção de compras on-line pelo Iguatemi Bosque. A plataforma de e-commerce oferece parcelamento em até 12 vezes no crédito e entrega grátis para Fortaleza e Eusébio em até 24 horas.

Grand Shopping

Até o próximo dia 28 de novembro, todas as lojas do empreendimento trazem descontos de até 70%. As lojas da Praça de Alimentação também participam com promoções especiais durante este período, além da academia Bluefit. Durante a sexta-feira (26), o estacionamento do Grand Shopping está liberado para todos os clientes.

Para garantir um melhor atendimento aos clientes e evitando aglomerações, algumas lojas estarão funcionando em horário especial durante este fim de semana. A exemplo das Lojas Americanas, que estará funcionando de quarta-feira (24) a sábado (27), das 8 horas às 22 horas, e domingo (28), das 12 às 22 horas. Já o Shopping estará também com horário ampliado, sexta e sábado com abertura facultativa a partir de 8h e no domingo de 12 às 22h.

