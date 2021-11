Lojas em Fortaleza já registram intenso movimento antes mesmo do início da Black Friday

Clientes movimentam unidades do Extra Hiper em Fortaleza no fim da tarde e começo da noite desta quinta-feira (25) para aproveitar a última Black Friday antes de o empreendimento fechar. As promoções seguem até a meia-noite nas unidades Montese, Parangaba, Mister Hull e Iguatemi.

Na loja Aguanambi, o funcionamento é até as 22h. O Diário do Nordeste esteve um shopping da Capital nesta quinta e percebeu um aumento da movimentação.

O motorista Tiago Nascimento, 52 anos, saiu satisfeito da Black Friday. Ele estava em busca de alguns utensílios de cozinha e aproveitou para comprar alimentos.

"As ofertas foram vantajosas, consegui ver uma diferença de preço. Consegui comprar produtos com 50% de descontos. A gente consultou em sites antes de vir e realmente os preços estavam diferentes", comenta.

Lucídio Gomes, 39, saiu do supermercado com o carrinho cheio. Apesar da espera na fila, ele conseguiu uma boa economia e disse que para sua profissão, "valeu muito a pena". "Acho que economizei uns R$ 200", avaliou Lucídio.

Legenda: O comerciante Lucídio Gomes aproveitou para encher o carrinho no Extra Iguatemi Foto: VCRepórter

Ofertas

Segundo o Extra, o foco deste ano é em Eletro, Bazar e Têxtil. Na seção de lazer, bicicletas e brinquedos chegam até a 50% de desconto.

Há oportunidades ainda no setor de bebidas, com foco em cervejas e vinhos.

Veja alguns descontos de Black Friday no Extra:

Refratário de vidro de R$ 159 por R$ 49,90

Jogo de talheres de R$ 39,90 por R$ 14,90

Motorola Moto G6OS 128 GB Verde de R$ 2.499 por R$ 1.999.99 em até 30x no Cartão Extra

Ventilador Arno Ultra Silence de R$ 699,99 por R$ 469,90

Todos os vinhos e espumantes importados - Leve 4 Pague 2 (desconto aplicado no produto de menor preço)

Bicicleta Colli Sparta Aro 29 na cor branca De R$ 1.399,98 Por R$ 699,99

Caixa térmica Mor 34 litros na cor vermelha De R$ 119,98 Por R$ 59,99

Whisky Escocês Ballantine’s Finest 1L De R$ 96,99 Por R$ 62,99

Todas as cachaças com 25% de desconto