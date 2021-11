Extra faz queima de estoque em Fortaleza antes de fechar lojas físicas

Às vésperas do fechamento das lojas físicas em Fortaleza, a marca de hipermercados Extra está oferecendo descontos de até 50% em produtos de diversas categorias, de acessórios automotivos a roupas.

A queima de estoque será realizada até o dia 23 de novembro ou enquanto durar o estoque em liquidação.

Veja alguns descontos

Acessórios para jardinagem, papelaria, e ferramentas em geral: 40% de desconto

Acessórios automotivos: até 40%

Puericultura: até 40%

Moda: até 40%

Com o fim do formato de hipermercados do Extra, todas as lojas Extra encerrarão as atividades até o dia 31 de dezembro.

Venda para Assaí

Das cinco lojas Extra de Fortaleza, pelo menos três unidades no Ceará devem ser transformadas em Assaí após a operação de venda realizada pelo Grupo Pão de Açúcar para o Assaí Atacadista.

O destino dos dois hipermercados restantes ainda é incerto. Podem ser adaptados para a marca Pão de Açúcar ou definitivamente encerrados.

A Coluna solicitou ao Extra informações sobre o futuro de cada unidade cearense, mas a empresa respondeu que ainda não tem informações oficiais sobre o assunto.

Em todo o País, a transação envolve 71 pontos comerciais e R$ 5,2 bilhões. O conglomerado decidiu descontinuar a marca Extra Hiper, transformando as unidades residuais em 14 lojas Pão de Açúcar, outras 14 lojas em Mercado Extra e fechando outras quatro.