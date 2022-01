Veja o que muda no Ceará com o novo decreto que diminui capacidade de eventos

A partir desta quinta-feira (6), eventos festivos e corporativos no Ceará ficam com a capacidade reduzida por 30 dias. Em virtude do avanço da transmissão da Covid-19 e da alta de casos de Influenza (gripe), o governador Camilo Santana baixou novo decreto por meio de edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quarta-feira (5).

Além da mudança no setor de eventos, ficam proibidas a realização de festas de pré-carnaval e carnaval em equipamentos públicos também fica vedada por um mês.

Confira o que muda no Ceará de 06/01 a 06/02

Shows, festas de casamentos, aniversários, formaturas e reuniões corporativas, e eventos gerais terão capacidade reduzida para 500 pessoas em locais abertos e 250 em fechados

Eventos devem pedir passaporte da vacina com controle de acesso a esses locais

Festejos de pré-carnaval e carnaval em todo o Estado estão cancelados

>>> Veja o novo decreto do Ceará na íntegra

"Os casos das pessoas que têm contraído Covid que estão vacinadas os sintomas, geralmente, são leves. A grande maioria das pessoas que estão sendo internadas ou que estão precisando de unidades hospitalares ou de enfermarias ou UTIs são pessoas que não se vacinaram, que não tomaram a segunda dose ou que não tomaram a terceira dose, a dose de reforço", justificou Camilo Santana.