Dados epidemiológicos sinalizam que Ômicron já é variante predominante no Ceará, diz Camilo

O aumento da taxa de positividade de testes por Covid-19 no Ceará é uma "sinalização de que a Ômicron já é a variante predominante aqui no Estado", afirmou o governador Camilo Santana (PT), durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, na noite desta quarta-feira (5).

O último Informe Semanal da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) de 2021, inclusive, revelou que Fortaleza já estava com transmissão comunitária da Ômicron.

Ao lado do secretário estadual da Saúde Marcos Gadelha, o governador ressaltou que, conforme estudos científicos, a Ômicron tem uma "alta capacidade de disseminação". E isso já se reflete nos centros de testagem mantidos pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Conforme o chefe do Executivo estadual, a positividade de exames no Centro de Testagens do Aeroporto de Fortaleza era de apenas 0,14%, entre 1º a 4 de dezembro de 2021. Em um mês, esse percentual de positividade saltou para mais de 11%.

Camilo também mencionou o aumento na taxa de positividade de testes feitos por viajantes no Centro de Testagens do Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza). A positividade saltou de 1% para cerca de 20%.

Ele atribuiu o atual aumento de casos de Covid às festas de fim de ano, quando a probabilidade de encontros e aglomerações se tornam maior. E alertou que muitos cearenses ainda não se vacinaram contra a doença.

"A grande maioria das pessoas que estão sendo internadas ou que estão precisando de unidades hospitalares ou de enfermarias ou UTIs são pessoas que não se vacinaram, que não tomaram a segunda dose ou que não tomaram a terceira dose, a dose de reforço".

Carnaval proibido e eventos com capacidade limitada

Além da Covid, o governador também citou durante a transmissão ao vivo o aumento dos casos de síndrome respiratória por Influenza.

Devido ao aumento da pressão assistencial hospitalar, anunciou a proibição de festas de Carnaval e Pré-Carnaval e a redução da capacidade de público em eventos realizados no Estado. As mudanças já passam a valer nesta quinta-feira (6), a priori, durante 30 dias.