Veja lista dos 5 carros híbridos com consumo mais baixo de combustível, segundo ranking do Inmetro

Com os reajustes no preço dos combustíveis, muitos motoristas têm optado pela escolha de um carro com baixo consumo. No Brasil, existem à venda automóveis capazes de rodar até 27 km com um litro de gasolina.

Esses veículos considerados eficientes são do tipo híbrido, que combinam motores elétrico e a combustão e podem rodar muitos quilômetros sem gastar uma gota de combustível.

Veja abaixo os cinco carros campeões de economia no posto, conforme dados divulgados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

Veja os 5 carros mais eficientes do Brasil

1. Volvo XC60

Foto: Divulgação

Versão Recharge Inscription

Detalhes do carro: motor 2.0 híbrido plug-in a gasolina de 413 cv / 65,3 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração integral

motor 2.0 híbrido plug-in a gasolina de 413 cv / 65,3 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração integral Valor: R$ 389.950

R$ 389.950 Consumo energético: 0,77 MJ/km

0,77 MJ/km Autonomia de até 78 km no modo 100% elétrico

Consumo cidade: 26,7 km/l (gasolina)

26,7 km/l (gasolina) Consumo estrada: 24,3 km/l (gasolina)

2. Jeep Compass

Foto: Divulgação

Versão Série S 4xe

Detalhes do carro: Motor 1.3 turbo híbrido plug-in a gasolina de 240 cv, câmbio automático de 6 marchas e tração integral

Motor 1.3 turbo híbrido plug-in a gasolina de 240 cv, câmbio automático de 6 marchas e tração integral Valor: R$ 349.990

R$ 349.990 Consumo energético: 0,80 MJ/km

0,80 MJ/km Autonomia de até 44 km no modo 100% elétrico

Consumo cidade: 25,4 km/l (gasolina)

25,4 km/l (gasolina) Consumo estrada: 24,2 km/l (gasolina)

3. Mini Countryman

Foto: Divulgação

Versão S E All4

Detalhes do carro: Motor 1.5 híbrido plug-in a gasolina de 224 cv / 39,2 kgfm, câmbio automático de 6 marchas e tração integral

Motor 1.5 híbrido plug-in a gasolina de 224 cv / 39,2 kgfm, câmbio automático de 6 marchas e tração integral Valor: R$ 274.990

R$ 274.990 Consumo energético: 0,80 MJ/km

0,80 MJ/km Autonomia de até 57 km no modo 100% elétrico

Consumo cidade: 23,3 km/l (gasolina)

23,3 km/l (gasolina) Consumo estrada: 27 km/l (gasolina)

4. BMW Série 5

Foto: Divulgação

Versão 530e M Sport

Detalhes do carro: Motor 2.0 híbrido plug-in a gasolina de 292 cv / 42,8 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração traseira

Motor 2.0 híbrido plug-in a gasolina de 292 cv / 42,8 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração traseira Valor: R$ 452.950

R$ 452.950 Consumo energético: 0,80 MJ/km

0,80 MJ/km Autonomia de até 56 km no modo 100% elétrico

Consumo cidade: 24 km/l (gasolina)

24 km/l (gasolina) Consumo estrada: 25,8 km/l (gasolina)

5. BMW Série 3

Foto: Divulgação

Versão 330e M Sport

Detalhes do carro: Motor 2.0 híbrido plug-in a gasolina de 292 cv / 42,8 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração traseira

Motor 2.0 híbrido plug-in a gasolina de 292 cv / 42,8 kgfm, câmbio automático de 8 marchas e tração traseira Valor: R$ 379.950

R$ 379.950 Consumo energético: 0,88 MJ/km

0,88 MJ/km Autonomia de até 66 km no modo 100% elétrico

Consumo cidade: 21,7 km/l (gasolina)

21,7 km/l (gasolina) Consumo estrada: 24,6 km/l (gasolina)