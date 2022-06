Postos de Fortaleza já aplicam novo reajuste da Petrobras e litro da gasolina chega a R$ 7,99

Os postos de combustíveis de Fortaleza já começaram a aplicar novo aumento nos preços da gasolina e do diesel nesta sexta-feira (17).

O reajuste anunciado pela Petrobras só valeria a partir de sábado (18), mas uma equipe do Diário do Nordeste visitou diversos bairros da Capital e identificou postos com gasolina comum a preços que chegam a R$ 7,99.

Dentre os estabelecimentos que já aplicaram o reajuste, dois estão localizados na avenida João Pessoa e outro na avenida Virgílio Távora.

Em um deles, o litro da gasolina comum custava R$ 7,39 no início da tarde. Logo depois, o estabelecimento passou a cobrar R$ 7,89 pelo produto.

Foto: Thiago Gadelha / SVM

Reajuste

Conforme a Petrobras, com a mudança, o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, um aumento de 5%. Enquanto isso, para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Um reajuste de 14%.

Segundo levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina no País ficou em R$ 7,247 e o do diesel em R$ 6,886 na semana encerrada no dia 11.