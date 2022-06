Preço da gasolina bate novo recorde no Ceará e passa de R$ 8,50

Após o reajuste de 5,2% anunciado pela Petrobras, o preço da gasolina no Ceará voltou a experimentar patamares inéditos. Em Crateús, um posto vende, nesta segunda-feira (20), o litro do combustível por R$ 8,52, o maior valor de que se tem registro, apurou o Diário do Nordeste.

O recorde anterior era de R$ 8,30, também registrado em Crateús. No mesmo estabelecimento, a gasolina aditivada sai por R$ 8,63.

Legenda: Gasolina a R$ 8,52 em Crateús Foto: Diário do Nordeste

Essas informações não constam na pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), que está defasada em 10 dias.

Preços em Fortaleza

Já em Fortaleza, vários postos acomodaram os preços tanto da gasolina quanto do diesel perto da faixa de R$ 8,00, depois do reajuste.

Nos próximos dias, a média das cotações tende a ficar mais clara, pois o mercado ainda está efetuando ajustes.

O aumento, de 5,2% para a gasolina e 14,2% para o diesel, começou a valer no sábado (18), mas algumas oscilações já foram registradas antes disso.

Novos preços da Petrobras para as refinarias

Gasolina: o litro passará de R$ 3,86 para R$ 4,06;

Diesel: o litro passará de e R$ 4,91 para R$ 5,61.