Veja como consultar segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023

O segundo lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2023 estará disponível para consulta nesta sexta-feira (23), a partir das 10h, segundo informou a Receita Federal. O lote em questão irá contemplar 5.138.476 contribuintes, com crédito na conta bancária no próximo dia 30 de junho.

Ao todo, RS 7,5 bilhões serão distribuídos. Ainda conforme a Receita, o montante será destinado a contribuintes com prioridade. São eles: 130.088 idosos acima de 80 anos; 978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos; 70.589 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; 468.889 cuja maior fonte de renda seja o magistério; e 3.490.513 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.

A consulta pode ser realizada pela página Meu Imposto de Renda, que possibilita consulta simplificada ou completa da situação, com extrato do processamento. Caso haja alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo-a, e enviá-la novamente.

Pagamento

O pagamento, como nos anos anteriores, será realizado na conta bancária informada previamente na Declaração de Imposto de Renda, seja na conta diretamente ou por chave Pix.

Nos casos em que o crédito não foi realizado, o valor da restituição fica disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil, algo que pode ser solicitado por meio do portal BB ou na Central de Relacionamento BB.

Como saber em que lote vou receber a restituição?

Pouco depois do início da entrega de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2023, a Receita Federal declarou o lote para recebimento. Confira abaixo:

1º lote: consulta a partir de 24 de maio, com pagamento previsto para 31 de maio;

2º lote: consulta a partir de 23 de junho, com pagamento previsto para 30 de junho;

3º lote: consulta a partir de 24 de julho, com pagamento previsto para 31 de julho;

4º lote: consulta a partir de 24 de agosto, com pagamento previsto para 31 de agosto;

5º lote: consulta a partir de 22 de setembro, com pagamento previsto para 29 de setembro.