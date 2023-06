Pix automático, novo serviço para pagamentos recorrentes, é divulgado pelo BC; veja detalhes

A nova modalidade de Pix Automático deve estar disponível em abril de 2024, segundo anunciou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira (21). Com ele, será possível realizar pagamentos recorrentes de forma automática pelo sistema de pagamentos instantâneo.

A função estará apta para ser utilizada em pagamento de serviços como contas de energia elétrica, gás, telefonia, internet, seguros, escolas, academias, condomínios e serviços de streamings, por exemplo.

Segundo o Banco Central, três pilares foram considerados no desenvolvimento da modalidade. São eles: segurança, praticidade para usuários e flexibilidade. O último está no fato de que o uso é possível em múltiplos modelos de negócios, sejam digitais ou estabelecimentos físicos.

Para utilizar, o usuário precisará conceder autorização prévia para repetir automaticamente pagamentos periódicos. Ainda conforme informações do BC, o Pix Automático vale para empresas de qualquer segmento do mercado e de qualquer porte.

Uma reunião plenária do Fórum Pix foi realizada nesta quarta-feira (21) para discutir o cronograma de testes e lançamento da função.

Confira o cronograma:

Especificação - de julho a agosto de 2023

Publicação das regras - setembro de 2023

Desenvolvimento dos sistemas - outubro de 2023 a fevereiro de 2024

Testes - março de 2024

Lançamento - abril de 2024

Valores

Ainda em pronunciamento oficial, o Banco Central do Brasil pontuou que o Pix Automático será gratuito para o pagador e poderá ser tarifado no recebimento pelas empresas.

Serão disponibilizadas ao pagador as devidas funcionalidades para gerir os pagamentos recorrentes, com a possibilidade de estabelecer limites máximos de parcelas a serem debitadas e até mesmo deixando apto o cancelamento do serviço a qualquer momento.

