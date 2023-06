Caixa suspende taxação do Pix para pessoa jurídica a pedido do Planalto

A Caixa Econômica suspendeu a cobrança de tarifa do Pix para clientes que tenham conta de pessoa jurídica, após ordem do Palácio do Planalto. A tarifa começaria a valer a partir de 19 de julho, conforme anúncio feito pelo banco nessa segunda-feira (19).

O banco declarou que suspendeu a cobrança para que os clientes possam se adaptar à regra. "A medida visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geraram especulação", declarou em nota.

Caixa Econômica Banco "A decisão da Caixa de cobrar pelo serviço estava definida desde o ano passado e não foi executada devido à necessidade de adequação dos sistemas internos".

O anúncio causou incômodo em Lula, detalharam fontes do Planalto, e a medida vai ser definida posteriormente. A decisão da cobrança ficará suspensa até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornar da Europa.

O comunicado também informou que a tarifa a ser aplicada às empresas que fazem Pix será uma das menores do mercado. O banco, informou a nota, mantém o compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em seus produtos e serviços.

A Caixa acrescentou que pessoas físicas, microempreendedores individuais e beneficiários de programas sociais seguiriam isentos.

Confira as tarifas de envio e recebimento do Pix para pessoa jurídica privada:

Pix Transferência - Envio de empresa para pessoa física por chave Pix, inserção de dados bancários ou iniciação de pagamento; envio entre empresas por chave Pix ou inserção de dados bancários.

0,89% do valor da operação, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 8,50.

Pix Compra - Empresa recebe Pix de pessoa física em operações de compra por chave Pix, inserção de dados bancários, iniciador de pagamento e Código QR estático; empresa recebe Pix de outra empresa por Código QR estático e iniciador de pagamento.

0,89% do valor da operação, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 130.

Pix Checkout - Empresa recebe Pix de pessoa física ou de outra empresa por Código QR dinâmico.

1,20% do valor da operação, com valor mínimo de R$ 1 e máximo de R$ 130.