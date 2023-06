Pix, cartão virtual e pagamento por aproximação disparam no Ceará em 2023

Os cearenses estão aderindo de forma acelerada às novas tecnologias do setor bancário. Pesquisa do Itaú Unibanco, obtida com exclusividade por esta Coluna, aponta crescimentos robustos no uso do Pix, do cartão virtual e de pagamento por aproximação com cartão de crédito e carteiras digitais.

Conforme o estudo, o uso da tecnologia Aproxime e Pague (ou NFC, do inglês Near Field Communication) saltou 70% (na quantidade de transações) no Ceará, no primeiro trimestre de 2023 sobre igual período do ano anterior.

Tal formato representou 33% de todas as compras físicas. Já o uso convencional do cartão, por inserção, caiu 19%, passando de 81% do total das compras realizadas em 2022 para 67% neste ano.

“Os pagamentos sem contato foram acelerados por necessidade e são uma das direções no horizonte da indústria de meios de pagamentos. Conforme os consumidores estão se tornando adeptos dessas modalidades, o mercado vislumbra mais oportunidades de apresentar inovações no futuro próximo”. avalia Mário Miguel, diretor de Pagamentos do Itaú Unibanco.

Os segmentos nos quais a tecnologia é mais utilizada para os pagamentos são os mercados (20% das transações), restaurantes (9%), farmácias (8%), fastfood (7%) e postos de combustíveis (7%).

Cartão Virtual e Pix

No caso do cartão virtual - que oferece uma camada adicional de segurança nas transações feitas pela internet -, também houve avanço importante. Nos três primeiros meses de 2023, o uso subiu 110% no Ceará, ante o mesmo período de 2022. Em relação ao valor transacionado, a alta foi de 68%, alcançando 20% do total gasto online.

“Esse avanço significativo se refletiu também em uma queda na contestação de fraudes. No ano passado, a partir do momento em que passamos a estimular mais o uso do cartão virtual – seja com campanhas ou com novas funcionalidades – verificamos uma redução no número de clientes que contestaram compras por motivo de fraude. Conseguimos ver na prática como o cartão virtual protege o cliente na hora da compra online”, explica Mario.

Já consagrado, o Pix teve um salto de 153% na quantidade de operações realizadas no primeiro trimestre de 2023 no Estado, ante o mesmo período de 2022, e de 77% no valor transacionado – considerando os Pix realizados por clientes pessoa física (CPF) para contas de pessoa jurídica (CNPJ).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil