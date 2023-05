Pix terá mudanças para elevar segurança das transações, anuncia BC

O Banco Central informou, nesta terça-feira (2), que o Pix vai ganhar um reforço de segurança a partir do dia 5 de novembro. Conforme a instituição, serão disponibilizados campos específicos nas notificações de fraude, para que sejam especificados os tipos de golpe, como falsidade ideológica ou "conta laranja", e a razão da notificação, como golpe, estelionato, invasão de conta e coação.

A notificação de infração é a funcionalidade que permite que as instituições façam uma marcação das chaves e usuários sempre que houver suspeita de fraude na transação.

Outra mudança anunciada pelo BC é a ampliação do conjunto de dados de segurança do Pix que são disponibilizados para a consulta das instituições participantes para as análises antifraude das transações.

Confira mudanças do Pix

a quantidade de infrações do tipo conta laranja ou falsidade ideológica relacionada ao usuário ou chave Pix;

quantidade de participantes que aceitaram notificação de infração daquele usuário ou chave;

quantidade de contas vinculadas a determinado usuário;

ampliado o limite de tempo que os dados ficam disponíveis.

Ainda no pacote de ações para aumentar a segurança dos usuários, o BC passou a exigir um questionário de autoavaliação em segurança das instituições que querem participar do Pix, com a assinatura do diretor responsável pela política de segurança cibernética, "de forma a garantir que as instituições atendam aos requisitos técnicos de segurança determinados pelo BC".

Segundo o BC, o questionário aborda questões relacionadas à segurança com dados pessoais, segurança na comunicação, assinatura e certificados digitais, segurança de QR Codes, implementação segura de aplicativos e APIs.