Veja como consultar o valor do IPVA 2022

Proprietários de veículos registrados no Ceará já podem saber o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022. A consulta, disponível desde a última segunda-feira (3), pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no campo "Dados do IPVA".

No site do órgão, o Documento de Arrecadação do Estado (DAE) é gerado mediante a informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

Além disso, interessados em conferir o valor do imposto podem fazer download do aplicativo Meu IPVA, gerenciado pela Sefaz. A aplicação sofreu falhas no sistema ainda no dia da liberação dos boletos, mas já voltou a funcionar normalmente.

Descontos

Em 2022, o IPVA terá desconto de 10% para pagamento à vista ou 5% para pagamento feito em até cinco parcelas mensais e sucessivas. Os abatimentos foram aprovados pela Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Cearenses cadastrados no programa Sua Nota Tem Valor, do Governo do Estado, têm direito a desconto no IPVA. Nesse caso, a dedução é de até 5% adicionais.

Dessa forma, a redução do valor pode chegar a 15%, no caso de quem pagar a vista, ou a 10% (5% das cinco parcelas + 5% do Sua Nota Tem Valor) em casos de parcelamento. O prazo para acúmulo de pontos no programa teve fim em novembro de 2021.

O desconto disponível a partir do programa pode ser visto no site ou no aplicativo do Sua Nota Tem Valor, no campo "Pontuação IPVA".

Num primeiro momento, enquanto o aplicativo da Sefaz estava com problemas, o abatimento não fora contabilizado na plataforma. O problema já foi normalizado.

Além disso, os contribuintes podem conferir a dedução concedida pelo programa, bem como os descontos pelos pagamentos à vista ou parcelado, no site da Secretaria.

Veja como emitir o boleto

Acesse o site da Sefaz-CE; Na aba "Imposto", clique em "Emitir DAE IPVA"; Preencha os boxes com as informações necessárias (Chassi, Placa e Renavam); Clique em "Pesquisar" e seja redirecionado a uma página com informações do veículo e do pagamento do imposto; Se quiser fazer o pagamento à vista, clique em "Imprimir Cota Única"; Se optar pelo parcelamento, selecione o número da parcela e "Imprimir DAE".

O site ainda oferece a opção de imprimir o carnê, no qual há boletos com as parcelas de todos os meses.

Pagamento

Os pagamentos do IPVA podem ser feitos em casas lotéricas e nos bancos Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Bradesco, Santander e Itaú.

Veja calendário

Parcela única (desconto de 10%): 31 de janeiro;

1ª parcela: 10 de fevereiro;

2ª parcela: 10 de março;

3ª parcela: 11 de abril;

4ª parcela: 10 de maio;

5ª parcela: 10 de junho.

A parcela única, com desconto de 10%, vencerá no dia 31 de janeiro, conforme o calendário de pagamentos do imposto. A tabela de valores do IPVA 2022 pode ser conferida neste link.

Cerca de 2,34 milhões de veículos serão tributados neste ano, o que deve gerar arrecadação de R$ 1,45 bilhão ao Estado.

Do total recolhido, 50% são reservados ao Tesouro Estadual. Os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

O IPVA 2022 teve forte alta diante da valorização de 21,3% no valor venal dos veículos, conforme a tabela Fipe, que serve de parâmetro para o cálculo do imposto. As alíquotas do tributo não tiveram alterações.

