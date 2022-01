IPVA 2022: Sefaz-CE disponibiliza boletos para pagamento

A Secretaria da Fazenda do Ceará disponibiliza a partir desta segunda-feira (3) os boletos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) em 2022. É possível obtê-lo no site da Sefaz-CE ou no aplicativo "Meu IPVA", disponível para Android e iOS.

Em 2022, o IPVA terá desconto de 10% para pagamento à vista ou 5% para pagamento feito em até cinco parcelas mensais e sucessivas, conforme aprovado pela Assembleia Legislativa.

Há ainda até 5% adicionais para quem aderiu ao desconto do Sua Nota Tem Valor. O prazo para acúmulo de pontos encerrou-se no fim de novembro.

Os cidadãos cadastrados no programa podem conferir o desconto disponível pelo site ou App do Sua Nota Tem Valor, na opção "Pontuação IPVA".

Veja o calendário de pagamento

Parcela única (desconto de 10%): 31 de janeiro

1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 11 de abril

4ª parcela: 10 de maio

5ª parcela: 10 de junho

A parcela única, com desconto de 10%, vencerá no dia 31 de janeiro de 2022, conforme o calendário de pagamentos do imposto. A tabela de valores do IPVA 2022 pode ser conferida neste link.

Em 2022, cerca de 2,34 milhões de veículos serão tributados. O Estado deve arrecadar R$ 1,45 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual. Os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

O IPVA 2022 teve forte alta diante da valorização de 21,3% no valor venal dos veículos, conforme a tabela Fipe, que serve de parâmetro para o cálculo do imposto. Não houve alteração nas alíquotas do tributo.