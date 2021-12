IPVA 2022 CE: confira datas de pagamento e tabela de valores

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) divulgou, hoje (28), as alíquotas, datas de pagamento e descontos do IPVA 2022 (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor).

Os boletos para pagamento estarão disponíveis a partir de 3 de janeiro de 2022, no site da Secretaria ou no aplicativo “Meu IPVA”, em versões para Android e IOS.

Em 2022, o IPVA terá desconto de 10% para pagamento à vista ou 5% para pagamento feito em até cinco parcelas mensais e sucessivas, conforme aprovado pela Assembleia Legislativa.

Leia mais Negócios IPVA 2022: conheça carros que não vão pagar o imposto

Há ainda até 5% adicionais para quem aderiu ao desconto do Sua Nota Tem Valor. O prazo para acúmulo de pontos encerrou-se no fim de novembro.

Os cidadãos cadastrados no programa podem conferir o desconto disponível pelo site ou App do Sua Nota Tem Valor, na opção Pontuação IPVA.

Calendário de pagamento do IPVA 2022

Parcela única (desconto de 10%): 31 de janeiro

1ª parcela: 10 de fevereiro

2ª parcela: 10 de março

3ª parcela: 11 de abril

4ª parcela: 10 de maio

5ª parcela: 10 de junho

A parcela única, com desconto de 10%, vencerá no dia 31 de janeiro de 2022, conforme o calendário de pagamentos do imposto.

Tabela de valores

Confira a tabela de valores do IPVA 2022 neste link e saiba quanto vai pagar.

Neste ano, o mercado de veículos sofreu um fenômeno inflacionário atípico, provocado pela escassez de insumos e pela desvalorização do real ante o dólar, entre outros fatores.

Até mesmo os preços de carros usados subiram acentuadamente, em muitos casos acima de 20%, quando o natural é haver desvalorização.

Isso acabou por impactar o imposto, que tem como um dos componentes o próprio valor do carro na tabela Fipe.

Em 2022, cerca de 2,34 milhões de veículos serão tributados. O Estado deve arrecadar R$ 1,45 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual. Os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Alíquotas

Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários

Até 100cv: 2,50%

100cv até 180cv: 3,00%

Acima de 180cv: 3,50%

Ônibus, microônibus e caminhões / Locadoras

Alíquota de 1%

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos

Até 125 cc (sem infração de trânsito): 1%

Até 125 cc (com infração): 2%

De 125 a 300 cc: 3%

Acima de 300 cc: 3,5%

Veículos elétricos

Alíquota de 1%

Quem tem direito à isenção

Veículos fabricados até o ano de 2006 estarão isentos de pagar o IPVA em 2022 no Ceará. Pessoas com deficiência também têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano.