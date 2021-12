IPVA mais caro do Ceará custa R$ 63,9 mil; veja qual carro

O proprietário ou proprietária de um Porsche 911 GT2 RS fabricado em 2018 vai desembolsar R$ 63,9 mil em Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) em 2022. É o imposto mais caro entre 2,3 milhões de veículos no Ceará que serão tributados no ano que vem.

A tabela com os valores e veículos, bem como as alíquotas foi divulgada na manhã desta terça-feira (28) pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

O posto de segundo IPVA mais caro do Estado também é do Porsche 911 Turbo Cabriolet com fabricação em 2021. O valor venal do veículo é R$ 1,28 milhão e o imposto é R$ 45 mil.

Em contrapartida, o mais barato é um Buggy Picheth com fabricação em 2007 e valor venal de R$ 5,5 mil. Nesse caso, o IPVA foi calculado em R$ 166,44.

Considerando todos os veículos da tabela Fipe (que não necessariamente existem no Ceará), o veículo com IPVA mais caro é um Porsche 911 GT2 RS fabricado em 2019, cujo imposto chegaria a R$ 87 mil.

Veja alguns carros com IPVA acima de R$ 20 mil*:

Porsche 911 Turbo S: R$ 50,2 mil

Chevrolet Corvette STI: R$ 38,1 mil

Porsche 911 GT3: R$ 37,3 mil

Audi RSQ8 4.0: R$ 36,1 mil

Maserati Levante S: R$ 35,9 mil

Land Rover Range Rover Sport: R$ 32,5 mil

BMW X6 M 600: R$ 32 mil

Mercedes Benz GLS 450: R$ 29 mil

Cadillac Escalade Plat: R$ 24,5 mil

Ford Mustang Shelby GT: R$ 22,5 mil

*Carros dentro do universo da tabela Fipe

Motos

Entre as motocicletas, o IPVA mais barato do Estado se refere a uma Kasinski Prima E 2000, fabricada em 2010 e com valor venal de R$ 2,2 mil. O dono ou dona do veículo vai desembolsar para os cofres públicos R$ 22,15.

Alíquotas

As alíquotas aplicadas em todos os veículos tributados no Ceará varia de acordo com o tipo de veículo e potência. Para automóveis, caminhonetes, caminhonetas e utilitários, a alíquota varia entre 2,5% e 3,5%.

Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos têm alíquota de 1% a 3,5%, a depender das cilindradas e se o veículo possui ou não infração de trânsito em 2021.

No caso dos ônibus, microônibus e caminhões/locadoras, a alíquota é de 1%.

A alíquota do IPVA também é de 1% para os veículos elétricos.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE