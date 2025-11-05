Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 768 - Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 3,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 768 em 05/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:03)
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 768 acontece nesta quarta-feira, 05/11 e o prêmio está acumulado em R$ 3,7 milhões. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 19h e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 768

O sorteio será realizado hoje, quarta-feira, às 20h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 768?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 3,7 milhões, basta fazer sua aposta até às 19h de hoje, quarta-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
710.000.000158.7305.87939243,5
85.000.00086.2073.49425731,9
92.500.00047.1702.10817324,0
101.250.00026.0421.29411918,6
11625.00014.5358118414,8
12312.5008.2245206112,1
13156.2504.7353434510,2
1478.1252.790233358,7
1552.0831.978176287,6
1634.7221.408134236,8
1723.1481.006103196,1
1815.43272380165,5
1910.28852363145,1
206.85938150124,7
214.57228040104,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 19h de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 768 - Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 3,7 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 768 em 05/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 56 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 300 de hoje 05/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 56 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6015, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 57 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6871, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 57 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2845 – Sorteio de quarta-feira, 05/11; Prêmio de R$ 650 mil

Apostas para a Lotomania 2845 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 57 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3531, desta quarta-feira (05/11); prêmio é de R$ 10,5 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 57 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2882 de hoje, quarta-feira, 05/11; prêmio é de R$ 700 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2882 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 700 mil.

A. Seraphim
Há 57 minutos
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (05/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (05/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Mão de mulher com a unha pintada de prata segura CNH.
Automóvel

Governo do Ceará abre inscrições para o CNH Popular nesta quinta (6)

O programa oferece gratuitamente a primeira habilitação nas categorias A ou B.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Papo Carreira

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem mostra fachada da enel ceará em Fortaleza.
Negócios

Enel Ceará amarga prejuízo de R$ 25,6 milhões e tem queda no lucro anual

O lucro da empresa neste ano é 65% menor que em igual período em 2024.

Milenna Murta*
05 de Novembro de 2025
Imagem de policiais ilustra matéria sobre concurso da Polícia Civil do Piauí.
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.

Renato Bezerra
05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

COP 30: Ceará tem bons exemplos de intervenção humana no ambiente

Agrônomo José Maria Pimenta diz que, nos últimos 50 anos, chuvas aumentaram em 13% no Sertão Central

Egídio Serpa
05 de Novembro de 2025
Foto de produtos da agricultura familiar em feira.
Negócios

Com maioria feminina, cooperativas combatem a fome e levam comida sem agrotóxicos ao Ceará

Mariana Lemos
05 de Novembro de 2025
Parque híbrido de energia eólica no Ceará.
Negócios

Crise no setor de energias renováveis provoca até 6 mil demissões no Ceará

Especialistas apontam gargalos na transmissão e risco de fuga de investimentos do Estado.

Letícia do Vale
05 de Novembro de 2025
Imagem mostra tela de computador com o ano de 2025 quase todo carregado em um infográfico.
Delania Santos

5 dicas para fechar o ano com sucesso no trabalho e começar o próximo com o pé direito

Delania Santos
05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia do Mar: o Ceará desperdiça a riqueza das algas marinhas

Com 600 km de litoral e grandes fazendas de produção de camarão, o empresariado cearense pode produzir e industrializar aqui o que hoje o Brasil importa

Egídio Serpa
05 de Novembro de 2025
Imagem de aeronave da gol decolando.
Igor Pires

Gol planeja incorporar aviões de grande porte e regionais; Nordeste pode ser beneficiado

Igor Pires
04 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1137 de hoje, 04/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1137 de hoje, 04/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
04 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6870, desta terça-feira (04/11); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6870, desta terça-feira (04/11); prêmio é de R$ 1,3 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
04 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2936 desta terça-feira (04/11); prêmio é de R$ 41,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2936 desta terça-feira (04/11); prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
04 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3530, desta terça-feira (04/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3530, desta terça-feira (04/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
04 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2316 de hoje, 04/11; prêmio é de R$ 43,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2316 de hoje, 04/11; prêmio é de R$ 43,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
04 de Novembro de 2025
Data Center
Victor Ximenes

Mega data center do Pecém consumirá menos água que um lava jato, diz operador do projeto

Empreendimento terá R$ 55 bilhões em investimentos apenas na primeira fase.

Victor Ximenes
04 de Novembro de 2025
foto mostra movimentação de contêineres e embarcações no Porto do Pecém, no Ceará.
Negócios

Conselho aprova 5 datacenters no Pecém, incluindo TikTok

As obras têm investimentos estimados em R$ 571 bilhões.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de estudante ilustra matéria sobre cursos ofertados pelo Centec.
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,9 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de uma mulher fazendo contas para sua casa, para uma matéria sobre Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma.
Negócios

Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma

Caixa destaca que planejamento é necessário para uma boa obra.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de produtores em cultura agrícola da Coopdest
Negócios

De pais para filhos, cooperativas no Ceará transformam o sertão em campo fértil de inovação

Mariana Lemos
04 de Novembro de 2025
Imagem de reitoria da UFC ilustra matéria sobre novo concurso da universidade.
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
04 de Novembro de 2025