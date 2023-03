Veículos de placa com final 1 devem pagar o Licenciamento 2023 até esta sexta (10); saiba como

Os proprietários de veículos com placas de final 1 deverão ficar atentos ao fim do prazo para o pagamento do Licenciamento 2023, que ocorre nesta sexta-feira (10). A não quitação do imposto resulta em punição e multa para os motoristas.

Para obter o extrato de licenciamento, os contribuintes deverão entrar em contato com o WhatsApp do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), através do número (85) 3195-2300, ou acessar o site do órgão, onde encontrarão a opção no item “Central de Serviços”.

O proprietário ainda poderá ir à qualquer posto de atendimento do departamento para emitir o boleto, e, desta forma, efetuar o pagamento. No caso das motos, o valor cobrado é R$ 164,77. Já para os demais veículos, a quantia é R$ 192,23.

Conforme informado pelo Detran, a não quitação do tributo configura infração gravíssima, que adicionará 7 pontos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos proprietários que não efetuarem o pagamento.

Além disso, esses indivíduos ainda deverão pagar multa no valor de R$ 293,70, e não receberão o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV), o que poderá provocar o recolhimento do veículo em caso de fiscalização.

SOLICITAÇÃO PELO WHATSAPP

Caso o proprietário decida solicitar a renovação por WhatsApp, ele deverá informar a placa e o código de Renavam do veículo. Em poucos segundos, ele receberá o extrato de licenciamento anual em PDF, junto ao boleto para pagamento e à linha digitável do boleto.

O Detran-CE pede que a população fique atenta a possíveis tentativas de golpes, destacando que não encaminha, antecipadamente, nenhuma mensagem de texto, e-mail, ou link de cobrança de imposto para celulares ou redes sociais.

DATAS DE VENCIMENTO DO LICENCIAMENTO 2023

Final 1: 10/03

10/03 Final 2: 10/04

10/04 Final 3: 10/05

10/05 Final 4: 12/06

12/06 Final 5: 10/07

10/07 Final 6: 10/08

10/08 Final 7: 11/09

11/09 Final 8: 10/10

10/10 Final 9: 10/11

10/11 Final 0: 11/12