Segunda parcela do IPVA 2023 vence nesta sexta-feira (10); saiba como gerar boleto e pagar

O prazo para pagar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 encerra nesta sexta-feira (10). Aqueles que participem do programa “Sua Nota Tem Valor”, e tenham acumulado pontos ao longo do ano passado, tem direito à até 5% de desconto.

Para realizar o pagamento, o proprietário deverá emitir o boleto de pagamento no site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), ou através dos aplicativos Ceará App e Meu IPVA. O documento de Arrecadação Estadual (DAE), poderá ser gerado com algumas informações sobre veículo, como chassi, placa e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Entre as instituições autorizadas a receber o tributo, estão: Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Santander, Itaú e casas lotéricas. Além disso, os contribuintes ainda poderão pagar o imposto com cartões de crédito vinculados ao Bradesco ou Banco do Brasil.

Também existe a opção de quitar a parcela de forma virtual, no Ceará App, pelo Internet Banking do celular.

COMO EMITIR BOLETO PELO SITE

Ao acessar a página do órgão, o cidadão deverá selecionar o menu “Serviços”, e clicar na opção “IPVA”. Logo depois, é necessário apertar o botão “Acesso ao Sistema”, escolhendo o tópico “Imposto”.

Em seguida, o contribuinte deverá clicar em “Emitir DAE IPVA”, e digitar os dados exigidos sobre o veículo. Após pesquisar, o aplicativo mostrará os valores das cinco parcelas, e, abaixo, os itens “Imprimir Carnê” e “Imprimir Saldo Devedor”.

Ao selecionar a primeira opção, será emitido, em um único documento, todos os boletos de parcelamento. Já a segunda, emitirá um único DAE com o valor integral do IPVA.

É importante ressaltar que a Secretaria da Fazenda não envia boletos pelos Correios, SMS, WhatsApp ou por e-mail.

ISENÇÃO

Entre os cidadãos que têm direito à isenção do imposto, estão: pessoas com deficiência, mototaxistas, e proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano, e intermunicipal, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

PRÓXIMAS PARCELAS

Ao efetuar o pagamento da segunda parcela, restarão apenas três cotas, que deverão ser quitadas até os dias 10 de abril, 10 de maio, e 12 de junho. O valor mínimo a ser parcelado é R$ 100.

Contribuintes que participem do “Sua Nota Tem Valor”, e tenham atingido determinado limite de pontos entre os meses de dezembro de 2021 e novembro de 2022, poderão ganhar desconto de até 5%. Para descobrir a porcentagem, o participante poderá realizar consulta no site ou no aplicativo do programa, de mesmo nome.

ARRECADAÇÃO

De acordo com o Governo do Estado do Ceará, cerca de 805 mil cidadãos pagaram a primeira cota do tributo, garantindo a arrecadação de quase R$ 185 milhões. Outros, aproximadamente, 540 mil proprietários quitaram o imposto de uma só vez, angariando cerca de R$ 445 milhões aos cofres estaduais.

Das quantias arrecadadas, metade vai para o município de origem do emplacamento do veículo.