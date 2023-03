8 de março: governo lança pacote de medidas com linha de crédito exclusiva no Ceará Credi

No Dia da Mulher, o Governo do Ceará anunciou uma série de medidas relacionadas às mulheres, nas áreas da economia, segurança pública e proteção social. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8), pela vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero (MDB). Dentre as medidas, estão ações de apoio a empreendedoras, incentivo à equidade de gênero no mercado de trabalho e auxílio de equipamentos de combate à violência contra as mulheres.

Além de Jade Romero, estiveram presentes na solenidade secretários de Estados, deputados estaduais, prefeitos e a primeira-dama, Lia de Freitas. No começo do seu discurso, a vice-governadora falou que a paridade de gênero no secretariado também é relacionada ao poder de decisão das mulheres. "Além da representatividade, as mulheres estão com os maiores orçamentos. Nós temos também poder decisão e a maior parte do orçamento sob nossa tutela", pontuou.

ECONOMIA PARA MULHERES

Durante a solenidade, ao lado do secretário do Trabalho, Vladyson Viana, foi anunciado linha de crédito, do Ceará Credi, em R$ 20 milhões, exclusiva para mulheres. A linha será ofertada individualmente ou em associações de 3 a 7 mulheres. Segundo Vladyson, 70% dos empreendimentos beneficiados são de mulheres.

A secretária de Mulheres também anunciou que uma mensagem para a Assembleia Legislativa (Alece) será enviada pelo Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), para classificar empresas que possuem paridade de gênero e salário.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

A vice-governadora anunciou que a atual coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, Daciane Barreto será a coordenadora de todas as Casas da Mulher Brasileira e Cearense no Estado. Novas Casas das Mulheres Cearenses serão criadas em Tauá e Cratéus.

Também foi anunciado que a Patrulha Maria da Penha será instalada em todos os municípios que possuem ou serão construídas Casa da Mulher Brasileira e Casa da Mulher Cearense. A Patrulha também será instaurada em todas as cidades que possuem Delegacia da Mulher.

Um comitê de combate a violência contra mulheres e feminicídios será criado e irá contar com secretarias, do Conselho Estadual de Mulheres, e entidades da sociedade civil. O objetivo é acompanhar casos de violência contra mulher e feminicídio.