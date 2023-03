Lula anuncia ações focadas nas mulheres neste 8 de março, incluindo igualdade salarial: veja medidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta quarta-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, um pacote de medidas com foco na população feminina. As ações abrangem mercado de trabalho, assistência social e segurança de vítimas de violência. O lançamento acontece às 11h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Fontes ligadas ao Governo Federal indicam que um dos atos inclui a adesão do Brasil à Convenção sobre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A inclusão do País na iniciativa é esperada desde o lançamento dela, em 2021. As informações são do portal CNN Brasil.

O tratado internacional é o primeiro focado em enfrentar a violência e o assédio que estimula países adotarem leis e políticas públicas específicas de prevenção e punição de casos de agressão no ambiente do trabalho. Uma mensagem sobre a adesão deve ser encaminhada ao Congresso pelo presidente, para apreciação do texto.

Ao todo, o pacote envolve cerca de 25 ações elaboradas por diversos ministérios, como Saúde e Justiça, além de bancos públicos. A coordenação da iniciativa é da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Equidade salarial

Uma lei que visa garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função deve ser outra ação do pacote. A medida é uma das promessas de campanha da ex-candidata à Presidência e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet.

O projeto visa elevar o custo da multa aplicada aos empregadores que descumprem a ordem de paridade.

Redução de juros e pobreza menstrual

A série de atos também deve reduzir a taxa de juros para a oferta de crédito a empreendedoras. Avanços na regulamentação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que prevê distribuição de absorventes para estudantes com vulnerabilidade econômica e pessoas em situação de rua, também está no pacote.

Casa da Mulher Brasileira

As medidas ainda devem incluir a construção de 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira em municípios de menor população, conforme a CNN.

O objetivo da estratégia é levar política pública às mulheres que residem em cidades afastadas dos grandes centros urbanos.

