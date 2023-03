Dia Internacional das Mulheres: Google homenageia mulheres que apoiam mulheres

O Doodle comemorativo do Google celebra, nesta quarta-feira (8), o Dia Internacional da Mulher e celebra as muitas maneiras pelas quais mulheres apoiam outras mulheres. Com ilustração da artista Alyssa Winans, o buscador destaca o movimento em pessoas do sexo feminino auxiliam outras do mesmo gênero a crescer e aumentar a qualidade de vida.

Além do Brasil, a imagem especial é exibida para usuários que acessam a plataforma na maioria dos países do mundo, como Estados Unidos, África do Sul, Japão, Groenlândia e França.

VEJA DOODLE COMPLETO

Foto: reprodução

Na ilustração, é possível observar que nas vinhetas de cada uma das letras que compõem o logo “Google” são destacadas algumas áreas de atuação em que mulheres se apoiam mutuamente, progridem e atuam para melhorar as condições de vida uma das outras.

Mulheres em posições de influência que defendem o progresso em questões centrais para a vida das mulheres em todos os lugares. Mulheres que se reúnem para explorar, aprender e lutar por seus direitos. Mulheres que são cuidadoras primárias de pessoas de todas as esferas da vida. Mulheres que são sistemas críticos de apoio umas às outras na maternidade", são alguns dos exemplos de apoio citados pela plataforma.

Para a autora da arte, o Doodle foi inspirado em vivências pessoais e também na experiência de outras pessoas próximas. Membro de uma família formada por três irmãs, Alyssa Winans cresceu cercada pelo apoio feminino.

"Nosso tema este ano foi 'mulheres apoiando mulheres', então pude passar muito tempo refletindo sobre todas as maneiras pelas quais fui apoiada por outras mulheres em minha vida. Sou a caçula de três meninas, então desde que nasci sempre me beneficiei da sabedoria e apoio daqueles que vieram antes de mim! Sou grata por isso e por todas as maneiras pelas quais vejo as mulheres em minha vida defendendo umas as outras e seus valores", declarou.

A arte comemorativa do Dia Internacional das Mulheres já é uma tradição do Google, que se repede ao longo dos anos. Em 2022, a plataforma homenageou mulheres de diversas culturas do mundo.

