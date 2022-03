Google faz homenagem a mulheres de diversas culturas do mundo no Dia Internacional da Mulher

O Google fez uma homenagem a mulheres de diversas culturas de todo o mundo em celebração ao Dia Internacional da Mulher, nesta terça (8). O Doodle, logomarca comemorativa da empresa, aparece na página principal do buscador Google.

Em uma apresentação animada de slides, as artes representam mães que trabalham em casa, médicas, enfermeiras, mecânicas, costureiras, fotógrafas, agricultoras, além de apresentar mulheres de diversas raças e etnias.

Segundo a empresa, cada ilustração retratada no Doodle está conectada pelo fio comum de como as mulheres são vistas por si mesmas, pela família e pela própria comunidade.

Foto: Google

A diretora de arte Thoka Maer foi a responsável pela criação do Doodle. "A vida durante a pandemia. Os últimos dois anos foram difíceis para todos, mas especialmente para as mulheres. Costumamos celebrar as mulheres e suas incríveis conquistas no passado e no presente, e inspiramos as jovens a sonhar alto. A realidade dos últimos dois anos forçou as mulheres a mudar o foco, ajustar prioridades e fazer sacrifícios para estar ao lado de outras pessoas que precisam delas", explica a artista em entrevista para o próprio Google.

A artista diz que o objetivo do trabalho é valorizar a força e luta das mulheres. "Uma dona de casa que faz tudo para seus filhos. Uma CEO que contribui para a inovação. Dirigir um caminhão, lutar pelos direitos das mulheres, ir à escola ou fazer uma refeição. Todas nós acordamos de manhã e temos um propósito, grande ou pequeno. Tudo importa", diz a artista plástica.