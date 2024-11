Unilink Transportes reforça protagonismo feminino em painel na Expolog 2024

A equidade de gênero segue ganhando espaço nos debates corporativos, impulsionando a criação de ambientes mais inclusivos e diversos. Esse tema foi destaque no painel "Desafios da Equidade de Gênero", promovido pela Unilink Transportes nesta quarta-feira (27), durante a Expolog 2024.

O painel contou com a participação de Cristianne Ribeiro, gerente administrativa da Unilink, Ana Paula Sidy, Ocean Product Manager da DSV, e Débora Sombra, diretora regional do SENAC. A mediação ficou por conta de Valéria Lima, diretora executiva da Lima Costa S/A.

A discussão abordou avanços e desafios enfrentados por mulheres no ambiente corporativo, destacando a diversidade como alavanca para inovação e competitividade. Temas como o acesso a posições de liderança, superação de barreiras estruturais e a criação de políticas inclusivas foram amplamente discutidos. As painelistas compartilharam experiências e estratégias que podem servir como referência para promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho, especialmente no setor logístico.

“Mesmo numa área majoritariamente masculina, nós temos mulheres que hoje trabalham na logística e que também se destacam nessa área”, pontua Cristianne Ribeiro. “O evento traz visibilidade para essas mulheres e mostra que é possível mulheres trabalharem também na logística portuária”, completa a gerente administrativa da Unilink.

Com a participação no debate, a Unilink reafirma seu compromisso com a inclusão e a valorização do protagonismo feminino no mercado. A empresa se destaca com o Programa de Líderes, por meio do qual 30% de mulheres estão em posições estratégicas, fortalecendo o papel da diversidade como um diferencial competitivo. Com a iniciativa, a Unilink segue promovendo mudanças que inspiram tanto o setor logístico quanto a sociedade como um todo.