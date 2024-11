Estação Fashion promove evento com descontos de até R$ 12 mil nesta sexta-feira (29)

O Estação Fashion, novo polo atacadista de moda em Fortaleza, realiza, nesta sexta-feira (29) o Blackout Fashion, uma ação de Black Friday que promete movimentar o mercado local com descontos exclusivos e uma série de lives interativas. O evento acontece das 8h às 20h e será transmitido nos perfis oficiais do Estação Fashion no Instagram e no TikTok.

Além das transmissões em parceria com influenciadores do Ceará, o estande de vendas do empreendimento, localizado na Rua Castro e Silva, 537, no bairro Centro, será palco de outras iniciativas para atrair investidores e empreendedores.

Com descontos progressivos que podem chegar a R$ 12 mil, as promoções são voltadas para as unidades disponíveis em diferentes setores do shopping, que já vendeu mais de 75% dos espaços lançados. A programação do Blackout Fashion inclui lives temáticas com as vantagens de cada setor do empreendimento.

A primeira, às 8 horas, destacará o setor vermelho, dedicado a produtos de cuidados pessoais, eletrônicos, salões de beleza, clínicas estéticas e demais serviços de apoio ao público. Ao longo do dia, outras transmissões apresentarão os setores com unidades à venda. Às 10 horas, o foco será no setor azul, direcionado a fabricantes de moda popular. Às 12 horas, o setor verde, que já tem 80% das suas 195 unidades vendidas e oferece estacionamento exclusivo, ganha destaque.

Já às 14 horas, será a vez do setor laranja, com 220 lojas-vitrines no térreo e acessos estratégicos pelas ruas General Sampaio e Castro e Silva. Para finalizar, às 16 horas, será apresentada a promoção do setor amarelo, que atualmente está 50% vendido.

“A Black Friday no Estação Fashion vai muito além do conceito tradicional de queima de estoque. Nosso objetivo é criar oportunidades exclusivas para que fabricantes de moda assegurem suas unidades em nosso empreendimento, já que estamos na reta final de comercialização das últimas lojas e boxes disponíveis. É a chance ideal para quem busca se posicionar no principal polo de moda atacadista do Nordeste”, explica Daniela Branquinho, gerente de marketing do centro de compras.

“Interessados poderão aproveitar os descontos entrando em contato pelo nosso WhatsApp, direct do Instagram ou visitando o estande de vendas no Estação Fashion. É a oportunidade perfeita para garantir sua unidade em um dos nossos setores”, finaliza Daniela.

Referência no segmento

Com um investimento de R$ 55 milhões, o Estação Fashion busca ser referência como shopping de atacado da moda em Fortaleza. Lançado em 2022, o projeto já gerou mais de sete mil empregos diretos e indiretos e tem previsão de entrega completa para o segundo semestre de 2025. Serão 1,3 mil lojas, um estacionamento privativo, hub de serviços, praça de alimentação, espaço de beleza e saúde, além de estrutura para vendas on-line e logística de envio.

Localizado no coração do Centro de Fortaleza, em frente ao Complexo Cultural Estação das Artes, o mall faz parte de uma área revitalizada e em constante valorização. A proposta do Estação Fashion vai além de ser um centro comercial, pois surge como um marco para o fortalecimento da indústria de confecções e para a economia local.

Mais informações:

Site: https://estacaofashion.com.br/

Instagram: @estacaofashionoficial

Tiktok: estacaofashionoficial

Endereço: Rua Castro e Silva, 537, Centro - Fortaleza-CE

WhatsApp: (85) 99202-8923

Link do WhatsApp: https://w.app/UHu6tA