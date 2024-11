Tecer Terminais anuncia a chegada de novos guindastes de alta capacidade

A empresa Tecer Terminais agora conta com novos equipamentos no rol de opções para operação na indústria portuária cearense. São eles o guindaste MHC (Mobile Harbour Crane), da fabricante Konecranes, modelo ESP-8B, com capacidade de 150 toneladas, além de duas Reach Stackers, com capacidades de 100 e 130 toneladas.

A empresa participa da 19ª edição da Expolog, feira de logística que começou ontem (27) e segue até esta quinta-feira (28), no Centro de Eventos do Ceará.

De acordo com Carlos Alberto Nunes, diretor comercial da Tecer Terminais, o saldo da Expolog deste ano está sendo positivo. “O evento está muito bem movimentado, vários players nacionais e internacionais e muitas novidades de negócios e oportunidades de parcerias”, aponta.

Por meio do uso do MHC Konecranes ESP 8B, é possível realizar o manuseio de cargas pesadas em setores como siderurgia, construção e logística, o que permite amplo uso em operações portuárias.

Entre as vantagens do ESP 8B estão o baixo consumo de combustível, redução nos custos de manutenção, além de sistema de gestão inteligente.

Outro diferencial do equipamento é o sistema External Power Supply (EPS), que permite ao guindaste operar com energia elétrica. O recurso transforma o equipamento em um modelo híbrido, podendo ser alimentado tanto por motores a diesel quanto por energia elétrica.

Reach Stacker Kalmar de 100 Toneladas

A empilhadeira Reach Stacker Kalmar DRG850–82A4X(S) é projetada para operações de carga com diversos acessórios. O guindaste oferece capacidade de elevação de 85 toneladas com encaixes giratórios e 100 toneladas utilizando eslingas em ganchos nas caixas de canto, o que demonstra a versatilidade do equipamento.

Reach Stacker Kalmar DRG-1300 de 130 Toneladas

Pioneira em capacidade na América Latina, a empilhadeira é voltada para setores como siderurgia, logística e construção. Conta com baixo consumo de combustível e custo reduzido de manutenção.

Site oficial: https://tecerterminais.com.br/