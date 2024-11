Diário do Nordeste lança evento sobre energias renováveis e agronegócio no Ceará

Com o objetivo de proporcionar um espaço de discussão sobre as oportunidades e avanços nos campos das energias renováveis, agronegócio e inovação do estado, o Diário do Nordeste promove, na sexta-feira (6), a primeira edição do “Cresce Ceará”.

O evento, voltado para convidados, vai reunir especialistas e líderes, que irão debater sobre os cenários e índices que demonstram os avanços do Ceará em diferentes campos. A iniciativa será realizada no Hotel Gran Marquise. A programação completa do evento será anunciada em breve.

“O evento lança luz sobre dois eixos de extrema relevância para o desenvolvimento econômico do Ceará: as energias e o agronegócio. A ideia é robustecer esse debate, traçar os cenários para 2025 e discutir os desafios do Estado nessas áreas estratégicas”, explica o colunista Victor Ximenes, que será um dos mediadores do evento.

Também à frente da mediação do “Cresce Ceará”, o jornalista Egídio Serpa comenta que o agronegócio do estado, graças à inovação, vem ganhando cada vez mais espaço e aplicando técnicas modernas nas produções.

“O agro do Ceará, 30 anos atrás, estava na idade da pedra. Hoje, ele é tecnológico e inovador, graças aos investimentos feitos por empresas da agricultura e da pecuária que transformaram o Ceará num polo importante da fruticultura e da carcinicultura do país. O Ceará já responde por quase 10% da produção brasileira de tomate, graças à tecnologia da cultura protegida, que avança na Ibiapaba e no Cariri. E o Ceará, que já foi o segundo maior produtor de algodão do país, está voltando a ser protagonista na cotonicultura”, destaca Egídio.

Serviço

Cresce Ceará

Data: 06 de dezembro

Local: Hotel Gran Marquise