'Transnordestina turística' deve ser executada pela iniciativa privada, afirma Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) declarou estar em discussão com o Governo Federal, por meio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, a viabilidade da construção da "Transnordestina Turística". A ideia é ter um trem de passageiros interligando Teresina a Salvador, passando por praticamente todas as capitais nordestinas, e cujas obras devem ser tocadas pela iniciativa privada.

As afirmações do petista foram feitas nesta quarta-feira (27) durante a Expolog 2024, feira e exposição que reúne a cadeia logística do Estado. Questionado sobre estudos de viabilidade para saber se a ferrovia pode ou não sair do planejamento, Elmano pontuou que o assunto ainda está no campo da discussão com Governo Federal e governadores do Nordeste.

"A ideia de um pacote turístico nordestino, temos conversado com os governadores do Nordeste, mas já implica também em fazer tratativa com setor privado para fazer com esses estudos avaliar a viabilidade econômica do empreendimento", frisou.

Segundo o governador cearense, o objetivo da ferrovia de passageiros no litoral nordestino é contribuir para esforços em conjunto entre os nove estados da região na divulgação do turismo.

"O que estamos discutindo é passar de uma fase em que cada estado nordestino disputa turistas para termos um pacote turístico para o mundo conhecer o Nordeste brasileiro. Alguém pode vir para Fortaleza e sair fazendo a viagem por Maceió, Salvador e Recife, conhecendo o Nordeste brasileiro", explicou.

Estudos necessários

Diversos desafios são vistos para a construção da ferrovia, principalmente de ordem financeira, como enfatizou Elmano de Freitas. O governador apontou que "nenhum investidor privado vai fazer uma ferrovia com essa distância se não tiver segurança que vai ter cliente para o investimento".

"Para isso, precisamos ter uma possibilidade de um modal que faça essa passagem. Tem a possibilidade de modal rodoviário, mas talvez seja possível também um modal ferroviário. Isso tudo implica estudos prévios econômicos para saber se tem demanda que justifique o investimento que será certamente privado", conclui.

Saiba mais sobre a "Transnordestina Turística"

Em entrevista exclusiva no início de novembro para o Diário do Nordeste, o próprio governador Elmano de Freitas disse que estava em discussão a construção de uma "Transnordestina Turística".

O trem de passageiros partiria de Teresina, no Piauí, passaria pelo Delta do Parnaíba, situado entre os estados do Maranhão e Piauí, e seguiria pelo litoral do Nordeste até Salvador. O modal seria utilizado principalmente para estimular o turismo da região.

Outra hipótese avaliada para o transporte de passageiros entre estados do Nordeste no modal ferroviário é a utilização da própria ferrovia Transnordestina, que foi projetada para interligar a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, até o Porto do Pecém, no Ceará, levando cargas.

Com a afirmação, não é descartada que a linha férrea seja utilizada também para o transporte de passageiros. As obras são tocadas pela empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA), companhia subordinada à Companhia Siderúrgica Nacional.