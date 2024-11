Marquise Ambiental compra caminhões movidos a biometano

Uma das maiores empresas de serviços e soluções ambientais na gestão de resíduos sólidos, serviços urbanos, industriais e de transformação de resíduos do país, com uma frota de mais de 1 mil equipamentos, A Marquise Ambiental, empresa do Grupo Marquise, ontem na fábrica da Scânia caminhões movidos a biometano e/ou gás natural comprimido produzidos no Brasil pela montadora sueca.

A Marquise Ambiental está implantando um projeto piloto com caminhões coletores movidos a biometano/gás natural em Fortaleza (CE), na frota da EcoFor, e em Osasco (SP) na frota da EcoOsasco. A concessionária responsável pelo negócio e apoio à Marquise será a Casa Scania Conterrânea em Fortaleza e a Casa Scania Codema, em São Paulo.

O transporte sustentável é definido pela ONU como o fornecimento de serviços e infraestrutura para a mobilidade de pessoas e mercadorias de forma que promova o desenvolvimento econômico e social, sem comprometer o meio ambiente.

A tecnologia de uso de biometano como combustível para os caminhões coletores faz parte da constante busca da empresa por inovação, ganho de eficiência dentro das operações, aliadas à sustentabilidade.

A Lei do Combustível do Futuro, a 14.993/2024, estabeleceu programas para incentivar a produção e o uso de combustíveis sustentáveis como o biometano em alternativa aos combustíveis fósseis com o objetivo de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera.

A Marquise Ambiental é pioneira na implantação da maior e mais moderna Planta de Biometano do Norte e Nordeste, a GNR Fortaleza. É, também, uma das primeiras empresas brasileiras que desenvolvem o biometano como combustível a partir dos resíduos sólidos e agora investe em uma frota pioneira de caminhões de coleta movidos a biometano.

“Nosso objetivo é desenvolver soluções sustentáveis utilizando tecnologias e os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Investimos na frota movida a biometano para atuar em localidades em que poderemos no futuro desenvolver um ciclo completo em que coletamos o resíduo e, a partir dele, geramos o biogás, produzimos o biometano e abastecemos nossa frota com o combustível renovável, gerando valor para a cadeia produtiva de resíduos sólidos”, como diz Paulo Studart, diretor de operações da Marquise Ambiental. Para alcançar estes propósitos, a Marquise Ambiental pesquisou os melhores equipamentos no mercado para atender às necessidades operacionais e optou pelo modelo da Scania.

Além desses caminhões coletores movidos a biometano/e ou gás natural, a Marquise Ambiental já tem contratado com a Scania a compra de mais 18 unidades que serão entregues ao longo de 2025.

“A Scania inicia uma parceria com a Marquise Ambiental que gerará muitos frutos. São duas empresas que têm a sustentabilidade no centro de suas ações. A Scania é a pioneira na tecnologia de caminhões movidos a gás natural comprimido e/ou biometano no Brasil. Começamos as vendas em 2019 e até agora já superamos as 1.400 unidades negociadas. É um produto consolidado no mercado e que traz uma eficiência energética na redução das emissões”, afirma Alex Nucci, diretor de Vendas de Soluções da Scania Operações Comerciais Brasil.

Ele acrescentou:

“A Scania está liderando a transição para um sistema de transporte mais sustentável. Nos últimos cinco anos criamos e desbravamos um mercado que não existia fazendo parcerias com produtores, distribuidores e companhias públicas de gás. Hoje, temos os corredores azuis, a cobertura de gás por praticamente todo o litoral brasileiro e a rede de postos está se expandindo para inclusive para o Centro-Oeste. E, vamos continuar apoiando e oferecendo todo suporte aos nossos clientes.”

O modelo de caminhão escolhido para o início dessas operações é o modelo semipesado P 280 XT da Scania, que conta com motor Euro 6 (que atende a mais nova lei de emissões) de 9L, que pode receber tanto gás natural comprimido quanto biometano, em qualquer proporção, e entrega uma capacidade de armazenagem em seus cilindros de até 230 m3 de gás, conferindo autonomia satisfatória para operações urbanas de coleta de resíduos.

Além disso, o caminhão vocacional da marca possui uma série de configurações específicas para o segmento de coleta. O modelo já está equipado com a caixa de câmbio Opticruise G25CM, a mesma utilizada no Scania Super, e que garante trocas de marchas mais rápidas.

“Tecnicamente, o modelo P 280 XT da Scania atende a todas as exigências operacionais e promete ser uma grande mudança de paradigma no segmento”, informa Pablo Mota, gerente nacional de manutenção da Marquise Ambiental.

Os pioneiros caminhões semipesados e pesados Scania movidos a gás (natural e/ou biometano) são vocacionados para médias e longas distâncias. Seus motores são do Ciclo Otto (o mesmo conceito dos automóveis) e não são convertidos do diesel para o gás, têm garantia de fábrica, tecnologia confiável e desempenho consistente e força semelhante ao diesel. Além de serem mais silenciosos. As potências são de 280, 340, 420 e 460 cavalos.

A Marquise Ambiental opera no setor há 40 anos e é uma das maiores empresa de serviços e soluções ambientais do país, graças a investimentos contínuos em pesquisa, tecnologia, gestão de ponta e qualidade. Atende a uma população estimada em 22 milhões de pessoas pelo Brasil, coleta uma média de 13 milhões de toneladas de resíduos por ano e realiza o tratamento de 3,6 milhões de toneladas ao ano em dez cidades do país. Além dos serviços de gestão de resíduos, a empresa é reconhecida pela sua expertise na construção e operação de aterros sanitários, reaproveitamento de resíduos, compostagem e educação ambiental, oferecendo soluções com ciclo contínuo de benefícios para o tratamento de resíduos e proteção do meio ambiente.