Dólar chega a R$ 5,91, maior cotação da história, em meio à perspectiva de anúncio de isenção do IR

O dólar chegou a R$ 5,9124 nesta quarta-feira (27), o maior valor nominal da história. A cotação bate o recorde registrado em maio de 2020, quando, em meio à pandemia de Covid-19, a moeda americana alcançou o patamar de R$ 5,9007.

A alta se deu logo após a imprensa nacional veicular a notícia de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deve anunciar a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais a partir de 2026 — uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o g1, há semanas o mercado financeiro esperava os detalhes do pacote de corte de gastos públicos por parte do Governo Federal, que precisa reduzir despesas para zerar o déficit público neste ano.

O pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão será feito por Haddad às 20h30 desta quarta-feira.

Desvalorização do real

Ainda de acordo com o g1, o real tem sofrido uma desvalorização há semanas, acompanhada pela cautela dos investidores com a forma como o Governo conduz as contas públicas. Isso porque, quando os gastos públicos estão elevados, o mercado desconfia da capacidade do País de arcar com suas dívidas.