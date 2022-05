Uber deve criar recurso para permitir solicitação de corrida por mensagem no WhatsApp

A Uber deve trazer ao Brasil o recurso que permite a solicitação de corridas por mensagem no WhatsApp. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, na última quinta-feira (19), durante a conferência Conversations. As informações são do Canaltech.

Em Delhi, na Índia, a ferramenta foi lançada em dezembro de 2021, buscando novos clientes do aplicativo que ainda não baixaram o Uber.

As corridas são pedidas por meio do chatbot de modo automático. Os usuários precisam inserir informações como nome e localização.

A modalidade deve ser posteriormente expandida em mercados emergentes no mundo. O Brasil está na lista dos próximos países a serem contemplados e deve ter o serviço funcionando como acontece na Índia.

No entanto, talvez apresente adaptações para se inserir melhor dentro dos hábitos de consumo locais. Ainda não há detalhes sobre a disponibilidade dos pedidos de corridas pelo WhatsApp.

Monetização do WhatsApp

Em meio ao processo de monetização do WhatsApp, a Uber faz parte dessa transformação. Durante o evento de quinta, a Meta, empresa responsável pelo aplicativo de conversas, apontou que busca construir um ambiente de atendimento virtual para todo tipo de empresa.

O WhatsApp empresa não afetará o funcionamento das conversas pessoais. A diferença é que, agora, as marcas e empresas terão contato mais próximo com o aplicativo.