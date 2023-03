Telefonia, energia, saneamento: serviços públicos lideram reclamações no Ceará; veja lista

As prestadoras de serviços essenciais Oi, Enel e Cagece foram as três empresas mais reclamadas pelos consumidores em 2022, conforme o Cadastro de Reclamações Fundamentadas do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Ceará.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (13) e mostram ainda outras empresas da área financeira, saúde e produtos que também tiveram um grande volume de queixas registradas por consumidores junto ao órgão. O quarto lugar nesse ranking é ocupado pela Caixa Econômica Federal. Em quinto, está o Banco do Brasil.

Veja a lista das 10 empresas mais reclamadas

Oi Enel Cagece Caixa Econômica Federal Banco do Brasil Claro Bradesco Tim Samsung Vivo

Reclamações por área

Os problemas com produtos representam a área com o maior número de reclamações, totalizando 4,5 mil ou 30,5% do total. Em seguida, aparecem as queixas relativas aos assuntos financeiros, com 4,07 mil (27,5% do total) e serviços essenciais, com 3,2 mil ou 22% das reclamações.

Os serviços privados somam 1.772 reclamações (12%) e a área da saúde teve 559 reclamações (4%).

Assuntos

Já os assuntos mais reclamados pelos consumidores em 2022 foram:

Banco comercial

Cartão de crédito

Telefone (produto)

Telefonia (serviço)

Energia elétrica

Água/esgoto

Problemas mais reclamados

Cobrança indevida/abusiva

Produto com vício

Contrato (não cumprimento, por exemplo)

Garantia (abrangência, cobertura)

Cadastro de reclamações

Conforme o Decon, o cadastro é composto por reclamações apresentadas pelos consumidores, consideradas procedentes e finalizadas por meio do Decon. Por finalizada, entendem-se as reclamações atendidas, resultando em acordo, e não atendidas pela empresa reclamada ou quando não houve acordo.

Ao todo, de janeiro a dezembro de 2022, o Decon finalizou 14.225 reclamações de consumidores. Desse total, 48% resultaram em acordo e, em 52%, não houve acordo entre consumidor e fornecedor ou prestador de serviço.

