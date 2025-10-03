Summit GEQ: médica Ana Escobar alerta para aumento de ansiedade e uso excessivo de telas

Uma das palestrantes convidadas do Summit GEQ 2025, a médica e doutora em pediatria Ana Escobar, conhecida nacionalmente pela participação no programa Bem-Estar, transmitido pela TV Globo até 2019, trouxe reflexões sobre saúde mental e os impactos da tecnologia na rotina. A profissional destacou o aumento alarmante de ansiedade e depressão devido ao uso excessivo de telas, uma preocupação de especialistas no mundo todo.

A médica citou um levantamento de 2023 da Organização Mundial de Saúde (OMS) em que eram mais de 30 milhões de pessoas diagnosticadas com ansiedade no mundo, e o suicídio se tornou a 2ª ou 3ª maior causa de morte entre adolescentes, dependendo da faixa etária.

Ana Escobar afirma que esse levantamento é um reflexo do paradoxo moderno: nunca tivemos tanta informação, tecnologia e possibilidades. Em contrapartida, o excesso de telas pode amplificar sentimentos como a solidão e a pressão social, aumentando a sensação de insuficiência e gerando ansiedade.

Legenda: Ana Escobar é médica e doutora em pediatria Ana Escobar. Foto: Divulgação.

"Esse excesso de comunicação virtual gera uma contradição, pois ao mesmo tempo em que estamos hiperconectados, estamos solitários. Gastamos muito tempo da nossa vida em rede social, quando o contato humano é absolutamente essencial e vem sendo negligenciado em detrimento das telas", destaca a médica.

Veja também Negócios GEQ compartilha lições de governança e sucessão familiar com empresárias do Lide Mulher Pernambuco Negócios Grupo Edson Queiroz (GEQ) cresce 36% em 2024, e Ebitda atinge R$ 1,7 bilhão

'Epidemia de solidão'

O pesquisador Surgeon General alertou, em 2023, para o fenômeno da "epidemia de solidão", com impacto comparável ao de fumar 15 cigarros por dia, relacionando o tempo de tela e os sintomas depressivos.

Ana Escobar aponta que entre os diagnósticos mais comuns desse uso indiscriminado de telas estão a ansiedade, irritabilidade, alterações do humor, insônia, menor capacidade de concentração, baixa libido, obesidade ou emagrecimento, prejuízo do sistema imunológico e o uso de drogas variadas.

Para tentar driblar esses sintomas e incluir estratégias práticas para a saúde mental na rotina, a especialista cita a higiene do sono, exercícios físicos, hobbies, atividades ao ar livre e convivência familiar, criando uma relação saudável fora das telas, além de consultas de rotina e acompanhamento psicológico.

Em meio a esse tsunami de informação ao qual estamos expostos todos os dias, com cada vez menos interação humana, a especialista recomenda investir em conexões reais. "Uma conversa presencial por dia com um amigo ou familiar já reduz os riscos do isolamento. Mente e corpo devem estar no mesmo lugar", aconselha.

Summit GEQ

O Summit GEQ, evento corporativo do Grupo Edson Queiroz, chega a sua sexta edição em 2025 com o tema “Conexões que inspiram o futuro”. O evento online é aberto ao público e acontece de 6 a 10 de outubro com palestras gratuitas de grandes nomes em áreas como gestão, consumo, desenvolvimento pessoal, tecnologia e inovação.

O Summit GEQ oferece reflexões e práticas que contribuem para o desenvolvimento pessoal e corporativo, ampliando o debate sobre os rumos da sociedade e do mercado. Inscrições online pelo site.