GEQ compartilha lições de governança e sucessão familiar com empresárias do Lide Mulher Pernambuco

A governança corporativa e a sucessão geracional em uma empresa familiar andam juntas para que companhias desse perfil prosperem por muitos anos. Partindo dessa premissa, o Grupo Edson Queiroz foi o case de sucesso apresentado na manhã desta quarta-feira (10) a um grupo de 34 empresárias que compõem o Lide Mulher Pernambuco.

As lideranças pernambucanas estiveram na holding do Grupo Edson Queiroz, em Fortaleza, onde a presidente do Conselho de Acionistas e membro suplente do Conselho de Administração do GEQ, Manoela Queiroz, compartilhou a trajetória intergeracional da empresa, destacando o papel de Dona Yolanda Queiroz e Dr. Edson Queiroz ao ensinarem aos filhos e netos sobre a força da união familiar na manutenção do negócio.

Além disso, Manoela enfatizou a força das mulheres que ocuparam e ocupam cargos de liderança dentro dos negócios do grupo, inspiradas pela história de Dona Yolanda, que assumiu a companhia na década de 80, dando continuidade aos sonhos de Edson Queiroz, falecido em 1982.

"O Grupo Edson Queiroz acredita em uma integração entre as pessoas que fazem parte do grupo nas várias instâncias em que ele é desenvolvido. A governança é um processo, não se trata de um ponto de chegada. Pelo que tenho acompanhado nas últimas décadas, demos um salto bastante interessante e construtivo na nossa governança", pontuou Manoela.

Avanços em Governança

Durante o encontro, o CFO do GEQ, Aleksandro Oliveira, ressaltou os avanços da empresa, sempre baseada em governança para uma evolução sólida. Esses avanços incluem implementação de novos sistemas e um olhar mais apurado para a Inteligência Artificial, com o Núcleo Integrado de Inteligência Artificial (NIIA), criado em 2025.

"Temos tudo para o grupo evoluir e muito rápido com essa ferramenta. Todo esse conjunto deve nos ajudar a acelerar o nosso crescimento e a implementação da nossa estratégia para os próximos anos", destacou Oliveira.

Ao apresentar a jornada cultural do Grupo Edson Queiroz, a diretora-executiva de Recursos Humanos, Otameiry Furtado, ressaltou o processo de fortalecimento dos pilares que sustentam a cultura organizacional. Entre as iniciativas citadas estão o Mapa Estratégico de Cultura, o programa Bem Cuidar, o Programa de Trainees, o Pool Sucessório, a Trilha de Carreira e ações voltadas ao desenvolvimento da liderança.

“O que nos impulsiona enquanto organização é ter as pessoas na base de tudo o que realizamos, sempre com atenção aos valores que orientam nossa atuação. Temos a responsabilidade de valorizar o legado do nosso fundador e de conectá-lo ao futuro que o Grupo precisa para seguir em evolução”, destacou Otameiry.

O encontro entre os representantes do GEQ e as lideranças do Lide Mulher Pernambuco fez parte de uma missão do grupo empresarial pernambucano ao Ceará. Cerca de 80% das integrantes da comitiva lideram empresas familiares, o que chancela a importância da troca de conhecimentos, de acordo com Roberta Laurindo, presidente do Lide Mulher Pernambuco.

"O Ceará é uma referência de gestão e de empresariado e essa troca é muito importante, pois hoje no Lide Mulher temos empresas que têm estruturas familiares. O GEQ é uma referência", avalia Roberta.

A programação das empresárias de Pernambuco no Ceará incluiu ainda visita a outras empresas e um encontro na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).