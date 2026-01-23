Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Moura Dubeux levanta R$ 482 milhões em oferta de ações

Companhia fixa preço por ação em R$ 25; capital social passa de R$ 1,8 bi

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:06)
Victor Ximenes
Legenda: Empreendimento da Moura Dubeux no Presidente Kennedy, em Fortaleza
Foto: Divulgação

A construtora pernambucana Moura Dubeux (MDNE3) aprovou a emissão de 19,3 milhões de ações ordinárias em oferta pública primária, fixando o preço de R$ 25 por papel.

A operação, comunicada via Fato Relevante, levantou R$ 482,6 milhões, valor a ser integralmente incorporado ao capital social da companhia, que passa a somar R$ 1,87 bilhão.

Controladores pessoas físicas da Moura Dubeux subscreveram R$ 88,8 milhões em ações. A colocação foi coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra.

As novas ações começam a ser negociadas na B3 em 26 de janeiro, com liquidação no dia seguinte.

Assuntos Relacionados