Moura Dubeux levanta R$ 482 milhões em oferta de ações
Companhia fixa preço por ação em R$ 25; capital social passa de R$ 1,8 bi
A construtora pernambucana Moura Dubeux (MDNE3) aprovou a emissão de 19,3 milhões de ações ordinárias em oferta pública primária, fixando o preço de R$ 25 por papel.
A operação, comunicada via Fato Relevante, levantou R$ 482,6 milhões, valor a ser integralmente incorporado ao capital social da companhia, que passa a somar R$ 1,87 bilhão.
Controladores pessoas físicas da Moura Dubeux subscreveram R$ 88,8 milhões em ações. A colocação foi coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra.
As novas ações começam a ser negociadas na B3 em 26 de janeiro, com liquidação no dia seguinte.