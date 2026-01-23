Veja ao vivo o resultado da Super Sete 802 - Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 1,2 milhão

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 802 acontece nesta sexta-feira, 23/01 e o prêmio está acumulado em R$ 1,2 milhão. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20h30 e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 802

O sorteio será realizado hoje, sexta-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 802?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 1,2 milhão, basta fazer sua aposta até às 20h30 de hoje, sexta-feira.

Aposta mínima: R$ 3,00

Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;

Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3 7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5 8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9 9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0 10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6 11 625.000 14.535 811 84 14,8 12 312.500 8.224 520 61 12,1 13 156.250 4.735 343 45 10,2 14 78.125 2.790 233 35 8,7 15 52.083 1.978 176 28 7,6 16 34.722 1.408 134 23 6,8 17 23.148 1.006 103 19 6,1 18 15.432 723 80 16 5,5 19 10.288 523 63 14 5,1 20 6.859 381 50 12 4,7 21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF válido;

Ter um e-mail ativo;

Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);

Preencha seus dados pessoais;

Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;

Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 20h30 de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

