Saiba como recuperar a produtividade no trabalho durante a "ressaca pós-férias"

Voltar das férias nem sempre é simples. O calendário indica que o descanso terminou, mas o corpo e, principalmente, a mente parecem não ter recebido o aviso. Surge então um sentimento difuso, difícil de nomear, que muitos tentam minimizar, mas quase todos experimentam: a chamada ressaca pós-férias.

A desconexão com o trabalho pós-férias se manifesta de formas sutis: dificuldade de concentração, irritabilidade, queda de energia, falta de entusiasmo e, em alguns casos, como ansiedade e desmotivação profunda.

Não se trata de preguiça ou falta de comprometimento, mas de um processo natural de transição entre dois ritmos completamente diferentes de vida.

Este período, em especial, une questões que potencializam ainda mais esses sintomas: fechamento dos resultados do ano, Natal, início de um novo ciclo e férias. Muitas informações para serem processadas em um espaço curto de tempo.

Associado a isso, muitos ainda se deparam com o desafio de ter férias muito curtas, o que aumenta a sensação de que não descansou ou aproveitou o suficiente.

O Journal of Happiness Studies, em pesquisas publicadas, mostra que o sentimento de felicidade e relaxamento atinge o seu ápice por volta do oitavo dia de férias, o que chamam de "Ponto de Virada". Tirar trinta dias de férias, nesse sentido, é apontado como mais favorável para uma transição mais saudável.

Durante as férias, normalmente, dormimos melhor, nos desconectamos de cobranças constantes, reduzimos estímulos e retomamos escolhas mais simples. Ao retornar ao trabalho, somos imediatamente lançados em um ambiente de metas, prazos, reuniões e decisões. A mente precisa de tempo para reorganizar prioridades, reconstruir foco e recuperar o senso de direção. Mas é só isso?

Não! O retorno saudável começa antes mesmo de sair de férias. Algumas pessoas anseiam tanto por esse momento que param de trabalhar um mês antes do período oficial de férias. Suas mentes ficam completamente voltadas aos detalhes da viagem; hospedagem, passeios, enfim, esquecem de planejar o que precisa continuar andando.

Falta de planejamento das atividades e de definição das responsabilidades indicando quem assumirá cada entrega; falta de uma comunicação clara e documentação dos combinados criam espaço para um retorno sobrecarregado e com prazos expirados. Assim como tudo na vida, a colheita é reflexo da semeadura!

Como se reconectar adequadamente?

Culturalmente, romantizamos o retorno imediato à alta performance. Espera-se que o profissional volte produtivo desde o primeiro dia, como se o descanso fosse um botão de pausa que pode ser desligado sem efeitos colaterais. Infelizmente, isso não é possível, independentemente do tempo dedicado ao período de férias.

Líderes atentos, inclusive à própria saúde emocional, compreendem que produtividade sustentável exige respeito aos ciclos humanos. Isso vale tanto para quem lidera equipes quanto para quem lidera a própria carreira. A volta ao trabalho pede organização, ajuste de ritmo, revisão de expectativas e, sobretudo, gentileza consigo mesmo.

Essa retomada não é um problema a ser combatido, mas um sinal a ser compreendido. Ela revela que o descanso cumpriu seu papel, entretanto, precisamos transformar esse retorno em um recomeço consciente, menos automático e mais intencional. Talvez a pergunta não seja “como voltar a produzir rápido?”, mas “como voltar melhor?”.

Algumas atitudes simples ajudam nesse processo:

Organize-se antes do retorno oficial: organizar o retorno gradativamente permite uma transição mais suave. Dedique pequenas parcelas do seu tempo para criar a sua primeira semana de trabalho pós-férias, incluindo análise de projetos em andamento e pessoas que precisam ser contatadas;

do retorno oficial: organizar o retorno gradativamente permite uma transição mais suave. Dedique pequenas parcelas do seu tempo para criar a sua primeira semana de trabalho pós-férias, incluindo análise de projetos em andamento e pessoas que precisam ser contatadas; Evite decisões complexas nos primeiros dias: retome gradualmente hábitos de sono e concentração e, principalmente, observe os próprios sinais emocionais. Ignorá-los costuma sair caro no médio prazo;

Alinhe prioridades com o seu gestor: certifique-se de que focará no que realmente importa e, caso seja necessário, revise a agenda inicial;

Comunique-se com clareza: prioridades e prazos precisam ser alinhados, seja com colegas ou com liderados;

Reative conexões: um breve contato social com colegas ajuda a retomar o ritmo emocional e a integração no trabalho. Compartilhe suas experiências e ouça sobre o que aconteceu na sua ausência.

Voltar ao trabalho com atenção plena e escolhas alinhadas ao nosso propósito é o que transforma dias comuns em momentos produtivos e significativos.

