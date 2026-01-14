Quem é você no trabalho? Veja como fazer uma jornada de autodescoberta e gestão de carreira

Durante muitos anos, fomos levados a acreditar que a carreira se constrói apenas com esforço, tempo de casa ou oportunidades que “aparecem”. A experiência mostra o contrário: carreiras sólidas, coerentes e duradouras são resultado de decisões conscientes e de um processo estruturado.

Em 2016, essa inquietação já me acompanhava de forma insistente. Naquele período, além de atuar como mentora, eu também era professora de pós-graduação. Em sala de aula, algo me chamava a atenção: profissionais experientes, tecnicamente preparados, mas que raramente haviam parado para pensar, de forma estruturada e intencional, sobre a própria carreira.

Ampliavam repertório técnico, mas pouco contribuíam para uma reflexão mais profunda sobre escolhas e direção. Foi a partir dessa percepção que elaborei um projeto composto por quatro disciplinas, integradas ao Programa de Desenvolvimento de Líderes dos MBAs da área da saúde. A escolha não foi aleatória.

Muitos desses profissionais saem da graduação altamente qualificados do ponto de vista técnico, mas sem qualquer formação em gestão, o que, mais adiante, dificulta decisões estratégicas e até o desejo de empreender.

O objetivo do projeto era claro: formar profissionais capazes de tomar decisões conscientes, começando pela própria carreira. Por isso, a primeira disciplina proposta foi “Autodescoberta e Gestão de Carreira”, pois sempre entendi que, antes de liderar equipes ou organizações, é preciso aprender a liderar a própria trajetória.

Durante um período, ministrei as quatro disciplinas. Com o crescimento da minha empresa, conciliar todas essas frentes tornou-se um desafio. Fiz, então, uma escolha consciente: permaneci à frente da disciplina inaugural, que passou a abrir todos os ciclos dos MBAs. Até hoje, esse conteúdo segue sendo ministrado, especialmente nos programas voltados à gestão. A última turma foi no primeiro semestre de 2025.

Ao longo desses anos, mais de trinta turmas foram impactadas. Mais do que números, ficaram os relatos, as reflexões provocadas e as mudanças de rota que acompanhei de perto.

Comece pelo contexto do mercado de trabalho

Sempre abordo esse tema iniciando pelo contexto do mercado de trabalho. Não por acaso. Para quem deseja evoluir profissionalmente, esse é o marco zero de uma gestão de carreira consistente. É impossível planejar o futuro sem considerar as variáveis do presente.

Relatórios de mercado, tendências, novas profissões, carreiras em declínio, níveis salariais e estratégias de atração das empresas não são detalhes técnicos, são elementos fundamentais para decisões mais conscientes.

Gestão de carreira, para mim, nunca foi sobre pressa ou fórmulas prontas. É sobre clareza, responsabilidade e escolhas alinhadas à realidade e ao que faz sentido para cada pessoa. É sobre refletir profundamente e criar um planejamento que seja coerente e exequível. Não conseguimos gerir o que não planejamos!

Hábitos para uma gestão de carreira bem-sucedida

Gestão de carreira, sob essa perspectiva, não é improviso nem sorte. É método. Trata-se de um processo que começa no autoconhecimento e avança para escolhas estratégicas, alinhadas ao que faz sentido para o profissional e para o momento de vida que ele deseja sustentar.

Requer acima de tudo estar disposto a fazer escolhas que, por vezes, nos tira da zona de conforto, tais como:

Assumir a própria realidade: alguns profissionais vivem nas nuvens, vivendo uma realidade que não lhes pertence. Isso faz com que “tudo esteja bem o tempo todo” ou “não sei porque isso sempre acontece comigo” ou ainda “vai dar certo”, e só! Frases de efeito, por si só, não são suficientes para uma evolução consciente;

Planejar mentalmente: alguns gestores pensam suas metas e só! Registrar no papel ou planilha facilita planejar recursos e prioridades;

Não ter “acabativa”: planejar é bom, agir é ótimo, acompanhar e realinhar é excelente, ser consistente é extraordinário! Tratar o plano de carreira como “fogo de palha”, ou seja, iniciar e não dar continuidade, traz mais frustração.

Como criar um plano de carreira?

O primeiro passo é saber quem você é e o que o faz feliz. Valores, talentos, crenças e motivações precisam estar claros. Sem esse alinhamento, o sucesso pode até vir, mas traz incerteza a cada ciclo. Pergunte-se: quais são meus principais talentos? O que faço tão bem que as pessoas pagariam por isso? Quais são meus pontos de melhoria e minhas maiores conquistas? Identifique padrões e defina: o que desejo para minha carreira neste ano?

Em seguida, é essencial entender como você está hoje. Faça uma leitura honesta da sua realidade: posição, competências, resultados e nível de satisfação. Sem diagnóstico, qualquer movimento se torna arriscado. Liste as competências ideais para sua posição ou objetivo, avalie-se e pergunte: o que posso melhorar? Faça o mesmo para áreas pessoais importantes, como finanças, saúde e desenvolvimento. Crie um plano de ação.

O terceiro passo é definir aonde quer chegar. Não se trata apenas de cargos ou salários, mas de propósito, impacto e qualidade de vida. Objetivos claros funcionam como bússola, guiando escolhas e evitando desvios. Pergunte-se: como desejo estar em 31 de dezembro de 2026? Estabeleça metas para todas as áreas da vida, detalhando o que fará, como fará e quando. Complemente seu plano de ação.

Por fim, o plano se consolida ao definir como chegar lá. É o momento do planejamento estratégico: desenvolver competências, posicionamento profissional e decisões conscientes. Liste todas as ações anteriores em um único documento, verifique se elas conduzem ao que deseja e defina sua rotina de acompanhamento. Se perceber, ao conduzir seu plano, que é necessário fazer uma transição de carreira, leia este artigo

Lembre-se: assumir a gestão da própria carreira é assumir o protagonismo da própria história profissional. Não se trata de pressa ou comparação, mas de direção, consciência e responsabilidade pelas escolhas que fazemos todos os dias.

