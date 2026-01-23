Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26: Como investir o prêmio de R$ 5,44 milhões e quais erros evitar ao gastar o dinheiro?

Especialistas apontam caminhos para investir o prêmio, diversificar aplicações e evitar erros comuns.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Pessoa contando dinheiro, em notas de R$ 100.
Legenda: Após a aplicação da alíquota de 27,5% do imposto de renda retido na fonte, o participante vencedor vai receber aproximadamente R$ 3,94 milhões.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em 2026, o Big Brother Brasil (BBB 26) vai oferecer o maior prêmio da história do programa para o participante vencedor.

O montante anunciado é de R$ 5,44 milhões brutos — o dobro dos R$ 2,72 milhões que a cearense Renata Saldanha recebeu como campeã do reality em 2025.

O que você faria com o dinheiro ao receber um prêmio milionário? Especialistas ouvidos pelo Diário do Nordeste sugerem evitar gastos por impulso, buscar orientação de um profissional e diversificar os investimentos.

O valor recorde que será pago no BBB 26 é uma ação do Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, que estreou como patrocinador do reality neste ano.

E o prêmio ainda vai ficar rendendo durante os 100 dias de programa. “É um prêmio para vocês lutarem com a alma”, disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Sem considerar esse rendimento durante o confinamento dos “brothers”, o valor que deve chegar à conta do participante, após a aplicação da alíquota de 27,5% do imposto de renda retido na fonte, é de aproximadamente R$ 3,94 milhões líquidos.

Com o prêmio em mãos, o vencedor deve estar atento para não gastá-lo imediatamente, alerta Wandemberg Almeida, presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon Ceará).

“É importante que ele possa se estruturar, montar um planejamento para criar uma reserva para os primeiros anos”, continua. Inicialmente, conforme o presidente do Corecon Ceará, o vencedor pode optar por um investimento mais seguro, como a aquisição de títulos de renda fixa.

Planejamento personalizado

Um dos primeiros passos, segundo Almeida, é entender o próprio perfil do investidor. “(Ele precisa) definir o que quer no curto, médio e longo prazo. Tendo como base quais são os seus reais objetivos financeiros, ele vai poder direcionar melhor (os investimentos). Se é viver daquela renda, garantir a faculdade dos filhos, comprar bens, comprar imóveis, fazer outras aquisições. Isso ajuda a fazer a melhor definição da aplicação”, recomenda.

O professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érico Veras, pesquisador de Finanças Comportamentais, também destaca a importância de considerar o perfil de risco do investidor e sua situação financeira na definição da estratégia de aplicação.

“Tem gente que vai comprar imóvel, porque quer uma moradia própria, tem gente que vai investir em negócio. Só temos que tomar cuidado porque investimento em renda variável tem um pouco mais de risco”, ressalta.

Quais investimentos fazer

Feita a análise de perfil, é possível planejar os investimentos — e para isso a diversificação é importante.

Para começar, Almeida recomenda investimentos de menor risco, priorizando a preservação do patrimônio.

Ele cita aplicações de renda fixa como o Tesouro Selic e Certificados de Depósito Bancário (CDBs), que acompanham a taxa básica de juros e oferecem maior previsibilidade de retorno.

Nesse momento, o presidente do Corecon Ceará alerta para que o investidor escolha bem as instituições financeiras em que vai aplicar o recurso. “É importante não escolher qualquer instituição financeira, aquelas instituições que oferecem produtos com um valor bem extraordinário, acima do mercado”, alerta.

Outra indicação é incluir títulos indexados à inflação, como o Tesouro IPCA+, protegendo o poder de compra no longo prazo.

“Dependendo do perfil, (o investidor pode) fazer algumas aquisições de ações e fundos de ações e ETF (Exchange Traded Fund) para ter um crescimento maior. E também pode casar com fundos imobiliários para poder ter uma renda recorrente”, complementa.

Veja também

teaser image
Negócios

Por que o preço da gasolina disparou 40 centavos em Fortaleza?

teaser image
Negócios

70 mil clientes da Enel Ceará podem pedir Desconto Social em janeiro; saiba como

Sobre as aplicações de menor risco, Veras explica que, atualmente, elas dão um rendimento bruto de 15% ao ano, mas a tributação varia conforme o prazo em que o recurso permanece aplicado

“Em termos gerais, nós teríamos um rendimento bruto perto de 1% (por mês). Então, depois de tirar a tributação (sobre o prêmio de R$ 5,44 milhões) e ficar com cerca de R$ 4 milhões, vamos ter algo em torno de R$ 40 mil por mês”, projeta o professor.

A estratégia não é imutável. Com o passar dos anos, Almeida aponta que o planejamento pode ser revisto e ajustado conforme o cenário econômico e as mudanças de planos do investidor.

Veja abaixo uma simulação dos investimentos com o prêmio do BBB26, feita por Eldair Melo, conselheiro do Corecon-CE, a pedido do Diário do Nordeste.

Quais erros evitar ao ganhar um prêmio alto

Seja em loterias ou no BBB, quem ganha grandes quantias pode acabar cometendo alguns erros que colocam o prêmio em risco. Alguns deles são comprar por impulso e não fazer uma reserva de emergência.

“O erro mais comum é achar que tem muito dinheiro e começar a gastar, aí você faz viagem, compra carro, compra casa de praia e gera um monte de passivo, começa a dar festa. Você tem que tomar cuidado e colocar o seu dinheiro onde te dê retorno. Uma coisa é gastar, outra é investir”, destaca Veras.

Além disso, o planejamento também deve prever a tributação dos investimentos e os custos das taxas administrativas — aspectos que, às vezes, são ignorados.

O professor explica que, geralmente, o imposto de renda é cobrado tanto sobre o valor do prêmio inicial quanto sobre o valor investido. “‘E se eu comprar imóveis?’ Quando vender, vai ter o imposto sobre o ganho de capital, que também é um imposto de renda”, afirma.

Almeida destaca, ainda, a importância de procurar um profissional capacitado para prestar assessoria nesse processo, evitando “cair em conto de influencer”. “Tem que ter cuidado com essas falsas ilusões de multiplicação de prêmios. Ele (o vencedor) tem que realmente procurar alguém que compreenda, que entenda (do assunto), para proteger seu patrimônio”, finaliza.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
moura dubeux
Victor Ximenes

Moura Dubeux levanta R$ 482 milhões em oferta de ações

Companhia fixa preço por ação em R$ 25; capital social passa de R$ 1,8 bi

Victor Ximenes
Há 1 hora
Pessoa contando dinheiro, em notas de R$ 100.
Negócios

BBB 26: Como investir o prêmio de R$ 5,44 milhões e quais erros evitar ao gastar o dinheiro?

Especialistas apontam caminhos para investir o prêmio, diversificar aplicações e evitar erros comuns.

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Fachada com letreiro da UECE.
Papo Carreira

Uece divulga datas dos vestibulares 2026.2 e 2027.1

Organização detalhou períodos de isenção, inscrições e provas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Imagem de uma aposta na loteria Dupla Sena, com dinheiro em moedas e notas abaixo.
Negócios

Com Dupla Sena pagando R$ 10,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta sexta-feira (23).

Redação
23 de Janeiro de 2026
Trabalhador da indústria metalmecânica utiliza uma esmerilhadeira para cortar uma barra de metal em oficina industrial, com faíscas visíveis, usando luvas e óculos de proteção.
Negócios

Três cidades do CE sofrem com demissões na indústria metalmecânica; veja locais

Foram registradas aos menos 165 demissões em três empresas do setor metalmecânico

Letícia do Vale
23 de Janeiro de 2026
Imagem mostra maquete descrita na legenda.
Igor Pires

Castelão foi 'testado como avião' e antecipou tecnologia usada em superprédios de Fortaleza

Igor Pires
23 de Janeiro de 2026
mãos digitando em notebook, com café do lado e óculos de grau
Victor Ximenes

Os 5 fatores que mais deixam os nordestinos felizes no trabalho

Victor Ximenes
23 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Brasil e EUA entre a flexibilidade, a rigidez e os desencontros

Aqui, as regras existem, mas sua aplicação é frequentemente flexível, negociável; lá, o problema não é a ausência de regras, mas a presença de um Estado forte.

Egídio Serpa
23 de Janeiro de 2026
foto de candidato preenchendo gabarito de prova com caneta azul.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Unicamp 2026

Foram convocados 2.530 candidatos, que devem ocupar vagas em 69 cursos de graduação.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6934, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 2,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6934, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 2,8 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2963 desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 55,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2963 desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 55,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3594, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3594, desta quinta-feira (22/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Resultado da Timemania 2346 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 3,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2346 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1167 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 2,3 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1167 de hoje, 22/01; prêmio é de R$ 2,3 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Unimed Fortaleza obtém certificação internacional ISO 9001

A avaliação considerou a cadeia integrada de processos, com análise detalhada de cada etapa, incluindo a documentação, o mapeamento de riscos e o gerenciamento de indicadores.

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 55 milhões, veja loterias do dia

Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (22).

Redação
22 de Janeiro de 2026
Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens
Negócios

Após realizar testes, consórcio Beira-Mar inicia obras do Píer Ideal; veja imagens

Equipamento da Av. Rui Barbosa passou por testes de carga e está apto a receber intervenções.

Paloma Vargas e Ana Alice Freire*
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Cuidado com os pombos! Empresas cearenses protegem-se deles

Mais de 350 empresas dos vários setores da atividade econômica já usam a tecnologia para espantar as aves do seu entorno e evitar a propagação de doenças

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Planos, metas, sonhos e desafios do agro do Ceará

É possível transformar os perímetros irrigados do Dnocs, que respira por aparelhos, em áreas de excelência da economia rural cearense

Egídio Serpa
22 de Janeiro de 2026
Fila do Aeroporto.
Igor Pires

Por que Fortaleza registrou um dos maiores números de passageiros internacionais em seis anos?

Igor Pires
22 de Janeiro de 2026
Trabalhador em Uruoca mexendo em rocha.
Negócios

Quais países europeus são os maiores parceiros comerciais do Ceará?

A Europa buscou diversificar fornecedores após crises globais recentes.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Homem em restaurante à beira-mar com mesas sob a sombra de árvores, em uma praia movimentada com pessoas e barcos no fundo.
Negócios

SPU notifica 15 estabelecimentos com instalações em faixa de areia em Jericoacoara

Estruturas foram erguidas em terreno pertencente à União.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 801 - Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 1,1 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 801 em 21/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 322 de hoje 21/01; prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2915 de hoje, quarta-feira, 21/01; prêmio é de R$ 9,7 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2915 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 9,7 milhões.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6035, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3593, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2878 – Sorteio de quarta-feira, 21/01; Prêmio de R$ 4,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2878 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6933, desta quarta-feira (21/01); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
21 de Janeiro de 2026
Imagem do cartão Will Bank para matéria sobre como ficam os clientes.
Negócios

Saiba como fica a situação de clientes do Banco Will

Banco criado em 2017 tinha foco em clientes de média e baixa renda.

Redação
21 de Janeiro de 2026